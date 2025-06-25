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Новини Атака на Дніпро
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Удар РФ по Дніпру: 152 людини у лікарні, серед них - 13 дітей. 18 осіб "важкі"

Атака РФ на Дніпро 24 червня

Наразі понад 150 постраждалих через вчорашній удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.

Про це журналістам повідомили в Дніпропетровській ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що станом на 8 годину ранку про стан постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 24 червня в стаціонарах перебуває 152 постраждалих, з них - 13 дітей.

"Важких - 18, середніх - 134, з них дітей - 13. Частина з них вже готується на виписку сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга про удар РФ по Дніпру: Поки лідери збираються на саміт НАТО, Росія надсилає сигнал терору

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Як повідомлялося, у Дніпрі загинуло 18 мешканців. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

Автор: 

Дніпро (3317) обстріл (29527) поранення (2824) Дніпропетровська область (3930) Дніпровський район (115)


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Головне,що Єрмакт похвалився серійним виробництвом балістичних ракет. А жителі Дніпра розхльобують.
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25.06.2025 09:23 Відповісти
Дніпро....
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25.06.2025 09:30 Відповісти
Якщо Україна почне відповідати по маскві - то війна швидко закінчиться , а це нікому не потрібно крім самих українців.
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25.06.2025 09:59 Відповісти
Москву пора превратить в дымящийся котлован. Чтоб зарево горящей столицы русни было видно даже из космоса.
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25.06.2025 10:11 Відповісти
Де Радбез ООН? Ах да зелупі це непотрібно, як і какая разніца
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25.06.2025 10:20 Відповісти
расіяни - лайно. І як лайно не прокрутиш назад щоб вийшла рум'яна булочка, так і з расіян ніколи не буде людей
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25.06.2025 10:25 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно нема. Непокаране зло постійно повертаєтся тому, що жертва агрессії не чинить спротиву. Це якась повна ні на що не здатність.
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25.06.2025 11:44 Відповісти
Зе и ко, де адекватна відповідь
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25.06.2025 12:06 Відповісти
 
 