Удар РФ по Дніпру: 152 людини у лікарні, серед них - 13 дітей. 18 осіб "важкі"

Наразі понад 150 постраждалих через вчорашній удар РФ по Дніпру перебувають у лікарнях.

Про це журналістам повідомили в Дніпропетровській ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що станом на 8 годину ранку про стан постраждалих у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 24 червня в стаціонарах перебуває 152 постраждалих, з них - 13 дітей.

"Важких - 18, середніх - 134, з них дітей - 13. Частина з них вже готується на виписку сьогодні", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Як повідомлялося, у Дніпрі загинуло 18 мешканців. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.