Атака РФ на Дніпро та Самар: загинула 21 людина, понад 300 постраждалих (оновлено)
Сьогодні, 25 червня, Дніпро в жалобі через ворожу атаку, внаслідок якої загинуло 18 мешканців. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 13.40 Лисак повідомив, що у Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21.
"Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", уточнив він.
"У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи...Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - зазначав раніше очільник ОВА.
За його словами, через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.
Вночі та вранці ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає.
По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.
У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Займається боксом,щоби набоксувати,окрім Тр.в його Овальному,вже когось із європейських.
Він хоч маленький,та удаленький,на втіху зеленому лохторату..
не хочуть ніякої мсті..
де ви таке бачили.. братішек карати..