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Новини Атака на Дніпро
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Атака РФ на Дніпро та Самар: загинула 21 людина, понад 300 постраждалих (оновлено)

Сьогодні, 25 червня, Дніпро в жалобі через ворожу атаку, внаслідок якої загинуло 18 мешканців. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 13.40 Лисак повідомив, що у Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21.

"Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", уточнив він.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи...Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - зазначав раніше очільник ОВА.

За його словами, через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

Також читайте: Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, серед них – 27 дітей (оновлено)

Вночі та вранці ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Автор: 

Дніпро (3317) жалоба (174) жертви (1839) Дніпропетровська область (3930) Дніпровський район (115) Самарівський район (8) Самар (4)


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Топ коментарі
+26
Мої щирі співчуття родинам загибли,якомога скорішого одужання всім пораненим,а мерзенним рашистським вбивцям горіти всім у пеклі...
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25.06.2025 07:43 Відповісти
+9
Десь там вже півтори тисячі ракет вже повинні бути вироблені....
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25.06.2025 08:34 Відповісти
+8
Вони поки стоять в черзі за мільярдами дерев і мільйонами дронів.
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25.06.2025 08:55 Відповісти
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Мої щирі співчуття родинам загибли,якомога скорішого одужання всім пораненим,а мерзенним рашистським вбивцям горіти всім у пеклі...
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25.06.2025 07:43 Відповісти
Малюк, удар лаптєногих по Дніпру: невже це для тебе недостатній аргумент, щоб одягнути Пуйла в дерев'яний кітель? Що тобі ще не вистачає , щоб це зробити?
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25.06.2025 13:41 Відповісти
Не сміши про хімзброю. Кацапи дамби підривають, міста з лиця землі стирають, людей які вночі сплять вбивають і всім в світі пойуху, навіть оон. А ти про якусь хімзброю...
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25.06.2025 09:06 Відповісти
Ага, якась там хім збоя, тьфу мєлАчь. Може на людей всім цим "союзникам" і *****, але виготовлення та використання хім зброї це вже можлива небезпека в майбутньому і для їх срак.
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25.06.2025 09:22 Відповісти
Я ж не говорив шо це мЄлочь. Я сказав шо всім пойуху шо кацапи витворяють в Україні.
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25.06.2025 09:46 Відповісти
А як там слуга,що йому ворожі обстріли?
Займається боксом,щоби набоксувати,окрім Тр.в його Овальному,вже когось із європейських.
Він хоч маленький,та удаленький,на втіху зеленому лохторату..
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25.06.2025 08:05 Відповісти
Він же ж "найдосвідченіший" тепер! Ось як!
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25.06.2025 09:38 Відповісти
На яку відповідь по рф можна сподіватися, якщо влада (вже давно нелегітимна) в Україні в руках шісток олігархату, а олігархат - агенти маскви, а масква -агент міжнародної мафії..?
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25.06.2025 08:06 Відповісти
Достали ці ваші новини! Чекаю звіт ОПи про досягнення ЗСУ!
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25.06.2025 08:14 Відповісти
А наш лідур вже кукурікав з тамбура про "потужну мстю"? Чи йому ніколи?
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25.06.2025 08:21 Відповісти
Десь там вже півтори тисячі ракет вже повинні бути вироблені....
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25.06.2025 08:34 Відповісти
Вони поки стоять в черзі за мільярдами дерев і мільйонами дронів.
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25.06.2025 08:55 Відповісти
Ще одне кацапсяче виповзло
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25.06.2025 11:17 Відповісти
Головне що ваші прокукарікали що повійськовому об'єкту нанесли удар кацапсяча курва сили смирно
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25.06.2025 11:16 Відповісти
Знову Ваня Грозний з сусіднього ліжка тобі повітря зіпсував?
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25.06.2025 11:34 Відповісти
його виборрці, опзж та шаріївці, які за нього голосували,
не хочуть ніякої мсті..
де ви таке бачили.. братішек карати..
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25.06.2025 12:54 Відповісти
Завтра нікому не гарантоване. Подбайте про свою душу сьогодні
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25.06.2025 08:58 Відповісти
Ну, що там з ударами у відповідь? Їх нема і не буде. імпотенція і ні на що не здатність продовжуєтся. Ворог нас вбиває зовсім безкарно.
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25.06.2025 10:48 Відповісти
Так відомо, що найкращий захист це удар у відповідь кабами і ракетами по рф,а для цього невистачає всього нічого, це оновлення влади замість гнилого Зеленського.
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25.06.2025 21:29 Відповісти
Пам'ятаєте як півтора мільйони біженців із Сірії побігли в Європу після бомбардувань Путіним Сірії? Тут така ж мета. Щоби Європа захлинулась в українських біженцях.
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25.06.2025 21:07 Відповісти
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26.06.2025 00:14 Відповісти
 
 