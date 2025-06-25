Атака РФ на Дніпро та Самар: загинула 21 людина, понад 300 постраждалих (оновлено)

Сьогодні, 25 червня, Дніпро в жалобі через ворожу атаку, внаслідок якої загинуло 18 мешканців. У н.п. Самар агресор вбив двох людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 13.40 Лисак повідомив, що у Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21.

"Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", уточнив він.









"У скорботі вся Дніпропетровщина. Це біль, що відгукується в кожному серці. Що не минає ніколи...Світла пам'ять жертвам російських вбивць. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - зазначав раніше очільник ОВА.

За його словами, через атаку в регіоні загалом постраждали майже 300 людей.

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Вночі та вранці ворог вдарив по Нікополю FPV-дронами. Загиблих і поранених немає.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району ввечері противник вгатив КАБами. Виникла пожежа. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.