Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, серед них – 27 дітей (оновлено)

Унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня загинули 17 людей.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагічні новини з Дніпра. Число загиблих зросло до 16.

Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу", - зазначив він.

Згодом в ОВА додали, що загалом – вже 17 обірваних життів через атаку Росії.

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Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.