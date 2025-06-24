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Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, серед них – 27 дітей (оновлено)
Унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня загинули 17 людей.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову трагічні новини з Дніпра. Число загиблих зросло до 16.
Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу", - зазначив він.
Згодом в ОВА додали, що загалом – вже 17 обірваних життів через атаку Росії.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару.
У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
Топ коментарі
+25 Чайка Київ
показати весь коментар24.06.2025 20:51 Відповісти Посилання
+18 Володимир Омельянов
показати весь коментар24.06.2025 21:02 Відповісти Посилання
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.06.2025 20:47 Відповісти Посилання
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Нічого ти не розумієш
Поки лікарі та медсестри у міських лікарнях рятують життя і допомагають безлічі постраждалих, чиновник від медицини метушиться без жодної користі, аби зафіксувати на відео свою "турботу" про кількох поранених, яких доставили до обласної лікарні.
Медпрацівники Мечки намагаються занести на ношах кількох поранених та надати їм допомогу, а директор медзакладу - де-юре чиновник, аж ніяк не ургентний медик - з грубим порушенням протоколу прийому таких постраждалих всіляко намагається потрапити у кадр, чіпає руками закривавлених людей та намагається говорити з пораненими, які явно перебувають у шоковому стані. Загалом - просто заважає лікарям роботи свою роботу.
Цей безлад фіксується на камеру. Звісно, ніхто з постраждалих, які перебувають у безпорадному стані, без одягу, не давав свого дозволу на таку зйомку.
"Турчинов-Пашинський РНБО дали старт "Вільсі", "Нептуну", "Сапсану" - це були наші Хаймарси, Атакамси й Тауруси. У 2019-2021 все зупинили. Тепер доганяємо вчорашній день - ціною тисяч життів. І хай хтось ще скаже, що «не треба політизувати»."
І гайгірше не роблять висновків, не визнають своїх помилок.
І навіть зараз, коли обраний ними щодня сцить їм в очі, вімаазує своїх мародерів, які і зараз зривають озброєння країни, совки кидаються захищати тих, хто сприяє знищенню України.
ДЕ обіцяні Зеленським ракети?
Яких помилок не визнають? Що зе вибрали? Це помилка тільки у вас у голові, для мене помилка в президентах починаючи з Кучми і далі. Особливо вибори 2014 року розчарували. Але це демократія так улаштована, а не народ винний. Пора б вам це зрозуміти. Я ж не кричу як ідіот 20 років і не звинувачую весь світ у цьому. Це нормальний процес
Рашисти не відповідальні за ху@ла, угорці за Орбана, американці за Трампа?
Вам мова не про : «минулим жити! », а про те, щоб негайно почати повернення до роботи людей, з команди Порошенка, які вміють організувати виробництво зброї, - таких як Турчинов, Пашинський, та інших, і наводять перелік їх реальних робіт:
а не вечірні казки про «трємбіти», «пєкла», та інші мутрі слова майстров разговорного жанра !
Я не хочу цих людей за кілометр підпускати до бюджету. Досить, вони вже показали на що здатні.
Хіба що Турчинов, але навряд чи він без команди щось зробити зможе, він командний гравець.
як трампон не викаже співчуття