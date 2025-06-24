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Новини Атака на Дніпро
13 025 54

Удар РФ по Дніпру: вже 17 загиблих, 279 поранених, серед них – 27 дітей (оновлено)

Атака РФ на Дніпро 24 червня

Унаслідок російської ракетної атаки по Дніпру 24 червня загинули 17 людей. 

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагічні новини з Дніпра. Число загиблих зросло до 16.

Постраждалих 279, серед них – 27 дітей. Лікарі поряд, надають необхідну меддопомогу", - зазначив він.

Згодом в ОВА додали, що загалом – вже 17 обірваних життів через атаку Росії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25 червня оголошено Днем жалоби у Дніпрі

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. 

У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Автор: 

Дніпро (3317) обстріл (29517) жертви (1838) Дніпропетровська область (3928) Дніпровський район (113)


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Топ коментарі
+25
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24.06.2025 20:51 Відповісти
+18
Геноцид рашиських варварів проти людяності і світ мовчить. І жодної відповіді по рашиських чортах, ворог розуміє тільки силу ,Допоки не буде ліквідований світовий терорист маняк убивця путін це буде продовжуватись .Чи є Бог на світі ,якщо є то чому ця істота на совісті якої сотні тисяч убитих українців продовжує існувати на цій планеті ?
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24.06.2025 21:02 Відповісти
+15
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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24.06.2025 20:47 Відповісти
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Можливо я не найкращий президент, але найдосвідченіший, - Зеленський про керівництво Україною під час війни

Нічого ти не розумієш
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24.06.2025 20:52 Відповісти
Малюк, може, нарешті, ти займешся впритул Пуйлом?
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25.06.2025 00:22 Відповісти
Це жах. І як їх брати в полон.
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24.06.2025 20:41 Відповісти
А як ти збираєшся ракетників у полон брати ? ((
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24.06.2025 23:51 Відповісти
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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24.06.2025 20:47 Відповісти
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24.06.2025 20:51 Відповісти
У Дніпрі - велике горе через жорстокий ворожий удар, а директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко вчергове використовує страждання поранених для власного піару

Поки лікарі та медсестри у міських лікарнях рятують життя і допомагають безлічі постраждалих, чиновник від медицини метушиться без жодної користі, аби зафіксувати на відео свою "турботу" про кількох поранених, яких доставили до обласної лікарні.

Медпрацівники Мечки намагаються занести на ношах кількох поранених та надати їм допомогу, а директор медзакладу - де-юре чиновник, аж ніяк не ургентний медик - з грубим порушенням протоколу прийому таких постраждалих всіляко намагається потрапити у кадр, чіпає руками закривавлених людей та намагається говорити з пораненими, які явно перебувають у шоковому стані. Загалом - просто заважає лікарям роботи свою роботу.

Цей безлад фіксується на камеру. Звісно, ніхто з постраждалих, які перебувають у безпорадному стані, без одягу, не давав свого дозволу на таку зйомку.
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24.06.2025 20:58 Відповісти
Наскільки пригадую, він депутат облради від слуг уродів.
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24.06.2025 21:23 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти людяності і світ мовчить. І жодної відповіді по рашиських чортах, ворог розуміє тільки силу ,Допоки не буде ліквідований світовий терорист маняк убивця путін це буде продовжуватись .Чи є Бог на світі ,якщо є то чому ця істота на совісті якої сотні тисяч убитих українців продовжує існувати на цій планеті ?
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24.06.2025 21:02 Відповісти
до чого тут бог??? зло творять люди а не бог та сатана
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25.06.2025 05:42 Відповісти
Кацапи - це генетичні садисти. Усі. Без винятку.
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24.06.2025 21:16 Відповісти
Сьогодні всі 4 іскендера до Дніпра спокійно пролетіло. Раніше шахеди та крилаті ракети в Київ та Дніпро спокійно пролітали.. А що наш великий зелебубочка буде робити з цим непотрібством?! Ау вова зеленський?!
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24.06.2025 21:17 Відповісти
А що ти зробив, щоб не летіли іскандери?
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24.06.2025 21:50 Відповісти
на кожен іскандер я лупив би Сапсаном по москві!
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24.06.2025 22:08 Відповісти
А у нього є чарівна палка? ******* ППО/ПРО випускають тільки кілька країн. І жодна з них типу немає чого поставити Україні навіть за гроші.
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24.06.2025 21:50 Відповісти
жодна ППО в світі не стримає все, що летить! стримують болючими ударами у відповідь!!!
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24.06.2025 22:10 Відповісти
на самміті НАТО, окрім Зеленського, хоч хтось згадає про цей злочин касапів?
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24.06.2025 21:22 Відповісти
Чим відповідає рашистам-вбивцям найдосвідченіший Лідор, заламуванням рук і байками про тисячі наших ракет?

"Турчинов-Пашинський РНБО дали старт "Вільсі", "Нептуну", "Сапсану" - це були наші Хаймарси, Атакамси й Тауруси. У 2019-2021 все зупинили. Тепер доганяємо вчорашній день - ціною тисяч життів. І хай хтось ще скаже, що «не треба політизувати»."
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24.06.2025 21:25 Відповісти
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24.06.2025 21:31 Відповісти
Як же ви дістали своєю совковістю. Досить минулим жити! Від вашого ниття толку 0. Викидайте совок зі своїх голів, минулого вже не повернеш. Треба думати, як вибиратися з цієї ями, а не звинувачувати роками когось. Дивуюсь тупості. Почитайте хоч пару книг, про особистісне зростання, хоч якось свій мозок змусіть працювати. Один пролетаріат, самі з голою дупою, але всі довкола винні.
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24.06.2025 22:09 Відповісти
якщо гени здравомислення відсутні, то позно пити боржомі
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24.06.2025 22:25 Відповісти
уроки історії треба знати, щоб не наступати на граблі
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24.06.2025 22:33 Відповісти
Совковістю живуть ті, хто привів до влади какую_разніцу "на каком язьіке гаваріть, не важно чьими імєнамі названі уліцьі ,..."
І гайгірше не роблять висновків, не визнають своїх помилок.
І навіть зараз, коли обраний ними щодня сцить їм в очі, вімаазує своїх мародерів, які і зараз зривають озброєння країни, совки кидаються захищати тих, хто сприяє знищенню України.
ДЕ обіцяні Зеленським ракети?
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24.06.2025 22:37 Відповісти
Мені все одно якою мовою говорити і що з того? Хоч англійською, хоч російською. Треба буде китайську вивчити - вивчу. І мені все одно як названі вулиці. Але я не маю такої проблеми, що я не так роблю?

Яких помилок не визнають? Що зе вибрали? Це помилка тільки у вас у голові, для мене помилка в президентах починаючи з Кучми і далі. Особливо вибори 2014 року розчарували. Але це демократія так улаштована, а не народ винний. Пора б вам це зрозуміти. Я ж не кричу як ідіот 20 років і не звинувачую весь світ у цьому. Це нормальний процес
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25.06.2025 01:41 Відповісти
Не заважайте їм робити те, що вони роблять. Вони будуть мати те що вони мають.
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25.06.2025 02:11 Відповісти
Так. По ділам судить Господь. Наприклад по таким:
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25.06.2025 08:34 Відповісти
Населення країн не відповідальне за те, кого воно обирає?
Рашисти не відповідальні за ху@ла, угорці за Орбана, американці за Трампа?
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25.06.2025 04:07 Відповісти
А ще зараз повилазили ті, в кого, ніби-то винуватий тільки Зеленський, що росія вбиває українців. Розумію, що це намагання відвести увагу від злочинів росії.
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25.06.2025 00:43 Відповісти
Алльо ! Таваріщь fire Ukrainian Нє тупі !
Вам мова не про : «минулим жити! », а про те, щоб негайно почати повернення до роботи людей, з команди Порошенка, які вміють організувати виробництво зброї, - таких як Турчинов, Пашинський, та інших, і наводять перелік їх реальних робіт:


а не вечірні казки про «трємбіти», «пєкла», та інші мутрі слова майстров разговорного жанра !
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25.06.2025 08:09 Відповісти
Ось тільки цього не вистачало.
Я не хочу цих людей за кілометр підпускати до бюджету. Досить, вони вже показали на що здатні.

Хіба що Турчинов, але навряд чи він без команди щось зробити зможе, він командний гравець.
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25.06.2025 10:29 Відповісти
така потвора
як трампон не викаже співчуття
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24.06.2025 22:02 Відповісти
чому не валять без розбору по тих свиноматках, рабах, холопах і бидлу рашистському????? По бєлгороду , по курВську , брянськам всяким і т д і т п????? ЧОМУ?????
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24.06.2025 22:06 Відповісти
Тоді Європа та весь демократичний світ точно відвернеться від України.
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24.06.2025 22:11 Відповісти
хочеш сказати , що Україна має гратися в якусь гуманність . А хто Україні потім компенсує за тисячі вбитих людей, розбомблені міста і села , економіка і тд. Хто ??? Козломорді постійно вимагають якісь договори , в яких крім багато чого іншого має бути ще два такі пункти як заборона Україні подавати в міжнар. суди на мордор і заборона на компенсації і репарації. Тому їх треба мочити без розбору ( хоча би дронами в житлову зону) . Вони така наглота , що навіть було таке вимагали компенсацію від України за заподіяний " відітє лі ім урон"
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24.06.2025 22:40 Відповісти
Ні, не гуманність. Тупо гроші перестануть давати. Зовсім.
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25.06.2025 10:23 Відповісти
а зараз що? розвалили раетами та КАБами майже всю Україну. під страждання простих українців собі гроші виманюють в ЄС ?
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24.06.2025 22:42 Відповісти
Заспокойся, всі тобою перечислені не віддають наказ на пуск "Іскандерів".Всі твої претензії стосуються резидентів Кремля. Саме їх треба винищувати безпощадно.
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25.06.2025 00:27 Відповісти
Покажеш як треба?
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24.06.2025 22:20 Відповісти
тобі зєля вже показав. шо ти там, хоч паржав? хуже уже нє будєт?
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24.06.2025 22:32 Відповісти
Где ответы Украины . Раша так и дальше будет бить пока не испугается прилеты к ней . Что президент ждет . Посмотрите на Израиль как надо любыми способами бить по основному. Только так враг задумается л войне
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25.06.2025 04:57 Відповісти
 
 