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Удар РФ по Днепру: уже 17 погибших, 279 раненых, среди них – 27 детей (обновлено)
Вследствие российской ракетной атаки по Днепру 24 июня погибли 17 человек.
Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Опять трагические новости из Днепра. Число погибших возросло до 16.
Пострадавших 279, среди них - 27 детей. Врачи рядом, оказывают необходимую медпомощь", - отметил он.
Впоследствии в ОВА добавили, что в целом - уже 17 оборванных жизней из-за атаки России.
Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самару.
В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим вследствие российской атаки.
Топ комментарии
+25 Чайка Київ
показать весь комментарий24.06.2025 20:51 Ответить Ссылка
+18 Володимир Омельянов
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+15 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.06.2025 20:47 Ответить Ссылка
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Нічого ти не розумієш
Поки лікарі та медсестри у міських лікарнях рятують життя і допомагають безлічі постраждалих, чиновник від медицини метушиться без жодної користі, аби зафіксувати на відео свою "турботу" про кількох поранених, яких доставили до обласної лікарні.
Медпрацівники Мечки намагаються занести на ношах кількох поранених та надати їм допомогу, а директор медзакладу - де-юре чиновник, аж ніяк не ургентний медик - з грубим порушенням протоколу прийому таких постраждалих всіляко намагається потрапити у кадр, чіпає руками закривавлених людей та намагається говорити з пораненими, які явно перебувають у шоковому стані. Загалом - просто заважає лікарям роботи свою роботу.
Цей безлад фіксується на камеру. Звісно, ніхто з постраждалих, які перебувають у безпорадному стані, без одягу, не давав свого дозволу на таку зйомку.
"Турчинов-Пашинський РНБО дали старт "Вільсі", "Нептуну", "Сапсану" - це були наші Хаймарси, Атакамси й Тауруси. У 2019-2021 все зупинили. Тепер доганяємо вчорашній день - ціною тисяч життів. І хай хтось ще скаже, що «не треба політизувати»."
І гайгірше не роблять висновків, не визнають своїх помилок.
І навіть зараз, коли обраний ними щодня сцить їм в очі, вімаазує своїх мародерів, які і зараз зривають озброєння країни, совки кидаються захищати тих, хто сприяє знищенню України.
ДЕ обіцяні Зеленським ракети?
Яких помилок не визнають? Що зе вибрали? Це помилка тільки у вас у голові, для мене помилка в президентах починаючи з Кучми і далі. Особливо вибори 2014 року розчарували. Але це демократія так улаштована, а не народ винний. Пора б вам це зрозуміти. Я ж не кричу як ідіот 20 років і не звинувачую весь світ у цьому. Це нормальний процес
Рашисти не відповідальні за ху@ла, угорці за Орбана, американці за Трампа?
Вам мова не про : «минулим жити! », а про те, щоб негайно почати повернення до роботи людей, з команди Порошенка, які вміють організувати виробництво зброї, - таких як Турчинов, Пашинський, та інших, і наводять перелік їх реальних робіт:
а не вечірні казки про «трємбіти», «пєкла», та інші мутрі слова майстров разговорного жанра !
Я не хочу цих людей за кілометр підпускати до бюджету. Досить, вони вже показали на що здатні.
Хіба що Турчинов, але навряд чи він без команди щось зробити зможе, він командний гравець.
як трампон не викаже співчуття