Атака РФ на Днепр и Самар: погиб 21 человек, более 300 пострадавших (обновлено)

Сегодня, 25 июня, Днепр в трауре из-за вражеской атаки, в результате которой погибли 18 жителей. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 13.40 Лысак сообщил, что в Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области – 21.

"Увеличилось и количество жителей, получивших ранения. Их более 300", уточнил он.









"В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, которая отзывается в каждом сердце. Что не проходит никогда ... Светлая память жертвам российских убийц. Искренние соболезнования родным погибших", - отмечает глава ОВА.

По его словам, из-за атаки в регионе в целом пострадали почти 300 человек.

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Ночью и утром враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.

По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самар.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.