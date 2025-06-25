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Новости Атака на Днепр
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Атака РФ на Днепр и Самар: погиб 21 человек, более 300 пострадавших (обновлено)

Сегодня, 25 июня, Днепр в трауре из-за вражеской атаки, в результате которой погибли 18 жителей. В н.п. Самар агрессор убил двух человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 13.40 Лысак сообщил, что в Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области – 21.

"Увеличилось и количество жителей, получивших ранения. Их более 300", уточнил он.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, которая отзывается в каждом сердце. Что не проходит никогда ... Светлая память жертвам российских убийц. Искренние соболезнования родным погибших", - отмечает глава ОВА.

По его словам, из-за атаки в регионе в целом пострадали почти 300 человек.

Также читайте: Удар РФ по Днепру: уже 17 погибших, 279 раненых, среди них - 27 детей (обновлено)

Ночью и утром враг ударил по Никополю FPV-дронами. Погибших и раненых нет.

По Новопавловской громаде Синельниковского района вечером противник ударил КАБами. Возник пожар. Никто не пострадал.

Напомним, 24 июня 2025 года российские войска нанесли удар по Днепру и Самар.

В Днепре среду, 25 июня, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Автор: 

Днепр (4457) траур (238) жертвы (2119) Днепропетровская область (4150) Днепровский район (113) Самарский район (9) Орлівщина (4)


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Топ комментарии
+26
Мої щирі співчуття родинам загибли,якомога скорішого одужання всім пораненим,а мерзенним рашистським вбивцям горіти всім у пеклі...
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25.06.2025 07:43 Ответить
+9
Десь там вже півтори тисячі ракет вже повинні бути вироблені....
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25.06.2025 08:34 Ответить
+8
Вони поки стоять в черзі за мільярдами дерев і мільйонами дронів.
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25.06.2025 08:55 Ответить
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Мої щирі співчуття родинам загибли,якомога скорішого одужання всім пораненим,а мерзенним рашистським вбивцям горіти всім у пеклі...
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25.06.2025 07:43 Ответить
Малюк, удар лаптєногих по Дніпру: невже це для тебе недостатній аргумент, щоб одягнути Пуйла в дерев'яний кітель? Що тобі ще не вистачає , щоб це зробити?
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25.06.2025 13:41 Ответить
Не сміши про хімзброю. Кацапи дамби підривають, міста з лиця землі стирають, людей які вночі сплять вбивають і всім в світі пойуху, навіть оон. А ти про якусь хімзброю...
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25.06.2025 09:06 Ответить
Ага, якась там хім збоя, тьфу мєлАчь. Може на людей всім цим "союзникам" і *****, але виготовлення та використання хім зброї це вже можлива небезпека в майбутньому і для їх срак.
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25.06.2025 09:22 Ответить
Я ж не говорив шо це мЄлочь. Я сказав шо всім пойуху шо кацапи витворяють в Україні.
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25.06.2025 09:46 Ответить
А як там слуга,що йому ворожі обстріли?
Займається боксом,щоби набоксувати,окрім Тр.в його Овальному,вже когось із європейських.
Він хоч маленький,та удаленький,на втіху зеленому лохторату..
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25.06.2025 08:05 Ответить
Він же ж "найдосвідченіший" тепер! Ось як!
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25.06.2025 09:38 Ответить
На яку відповідь по рф можна сподіватися, якщо влада (вже давно нелегітимна) в Україні в руках шісток олігархату, а олігархат - агенти маскви, а масква -агент міжнародної мафії..?
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25.06.2025 08:06 Ответить
Достали ці ваші новини! Чекаю звіт ОПи про досягнення ЗСУ!
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25.06.2025 08:14 Ответить
А наш лідур вже кукурікав з тамбура про "потужну мстю"? Чи йому ніколи?
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25.06.2025 08:21 Ответить
Десь там вже півтори тисячі ракет вже повинні бути вироблені....
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25.06.2025 08:34 Ответить
Вони поки стоять в черзі за мільярдами дерев і мільйонами дронів.
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25.06.2025 08:55 Ответить
Ще одне кацапсяче виповзло
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25.06.2025 11:17 Ответить
Головне що ваші прокукарікали що повійськовому об'єкту нанесли удар кацапсяча курва сили смирно
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25.06.2025 11:16 Ответить
Знову Ваня Грозний з сусіднього ліжка тобі повітря зіпсував?
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25.06.2025 11:34 Ответить
його виборрці, опзж та шаріївці, які за нього голосували,
не хочуть ніякої мсті..
де ви таке бачили.. братішек карати..
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25.06.2025 12:54 Ответить
Завтра нікому не гарантоване. Подбайте про свою душу сьогодні
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25.06.2025 08:58 Ответить
Ну, що там з ударами у відповідь? Їх нема і не буде. імпотенція і ні на що не здатність продовжуєтся. Ворог нас вбиває зовсім безкарно.
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25.06.2025 10:48 Ответить
Так відомо, що найкращий захист це удар у відповідь кабами і ракетами по рф,а для цього невистачає всього нічого, це оновлення влади замість гнилого Зеленського.
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25.06.2025 21:29 Ответить
Пам'ятаєте як півтора мільйони біженців із Сірії побігли в Європу після бомбардувань Путіним Сірії? Тут така ж мета. Щоби Європа захлинулась в українських біженцях.
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25.06.2025 21:07 Ответить
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26.06.2025 00:14 Ответить
 
 