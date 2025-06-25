Росіяни впродовж дня атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж дня середи, 25 червня, російські загарбники били по Нікопольщині Дніпропетровського району з FPV-дронів та артилерії.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Від ворожих ударів протягом дня страждала Нікопольщина – райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Агресор цілив FPV-дронами та артилерією", - розповів посадовець.

Через ворожі обстріли понівечені дві багатоповерхівки та приватний будинок. Люди неушкоджені.

Окрім цього, як розповів Лисак, у Дніпрі, за останніми даними, через ракетну атаку напередодні – 304 постраждалих. У лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей.

З 14 поранених в місті Самар п’ятеро – все ще в стаціонарі.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року російські війська завдали удару по Дніпру та Самару. Загинула 21 людина, понад 300 постраждалих. У Дніпрі середу, 25 червня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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