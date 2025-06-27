"Шахеды" атаковали Черкасскую область: повреждены ЛЭП и несколько домов
В ночь на 27 июня 2025 года войска РФ атаковали Черкасскую область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
В небе над областью обезвредили 19 целей.
"В Звенигородском районе в результате падения обломков повреждены окна в трех домах и хозяйственной постройке. Также линия электропередач. Аварийная бригада уже работает.
Обследование территории продолжается", - говорится в сообщении.
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Zahar Kindrat
показать весь комментарий27.06.2025 08:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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