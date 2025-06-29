Рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру на Черкасщине: есть пострадавшие

В ночь на воскресенье, 29 июня 2025 года, войска РФ атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Черкасская область. Из-за вражеских атак имеем последствия для гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, трое пострадавших. Все службы работают. Детали позже", - отметил он.

Больше информации на эту минуту нет.

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Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе на Полтавщине.