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Новости Фото Модернизация шахедов
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РФ использует "шахеды" иранского производства с камерой и ИИ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Украинская разведка обнародовала данные об ударном БПЛА Shahed-136 новой серии MS.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно
Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно
Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно

"Беспилотник был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года. Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу рф и Ирана по модернизации шахедов", - говорится в сообщении.

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Так, в этом БпЛА - высокоскоростной миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасная камера, похожая на анонсированную ранее оккупантами.

Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно
Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно

Nvidia Jetson Orin Россия использует в ударном БпЛА V2U. Назначение модуля - получение информации с камеры БпЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться как разведчик.

"Прошла определенную модернизацию и иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной. На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах. Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, которые были ранее идентифицированы в шахедах российской сборки", - добавили в ГУР МО.

Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно
Модернизированные шахиды иранского производства. Что известно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия применяет модернизированные "Шахеды" с элементами ИИ и радиоуправлением, - АР

Также новый "шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

В данное время исследование БПЛА продолжается, о результатах сообщат позже.

"Указанное свидетельствует, что обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним, а результат их сотрудничества может выйти далеко за пределы российско-украинской войны, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизирующих действиях на Ближнем Востоке", - подытожили разведчики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ производит ежедневно около 170 "Шахедов" и планирует увеличивать темпы, - ГУР

Автор: 

россия (96420) ГУР (488) Шахед (1229)


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Топ комментарии
+4
Ага! Так що підозри в тому, що кацапи до цих пір кооперуються з персами, при виготовленні БПЛА, мають підстави... Тепер надія на те, що завод у Ісфахані євреї рознесли якісно, і у кацапів з"явиться нестача у виготовленні "Гераней"...
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27.06.2025 10:48 Ответить
+3
Поки Зельоні скажено докрадають країну, а Зеленскій на сцені байки розказує, кацапи наладили випуск шахедів до 5 тис на місяць. А скоро буде в рази більше. І по ракетам виходять на 5 тис на рік.

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27.06.2025 10:46 Ответить
+3
СКБЛНХ!
Ганчіркоголові, що десятки років знаходяться під санкціями, в змозі таке зробити.
Ані рузьге з усім їхнім вєлічієм, ані ми!
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27.06.2025 10:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ГУР імітує бурхливу діяльність.
То відосики з інету виклав з висновком що безпілотники працюють, тепер усім повідомив що "Шахеди" - з Ірану.
Аби не Буданов - то нічого б і не знали.
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27.06.2025 10:45 Ответить
Поки Зельоні скажено докрадають країну, а Зеленскій на сцені байки розказує, кацапи наладили випуск шахедів до 5 тис на місяць. А скоро буде в рази більше. І по ракетам виходять на 5 тис на рік.

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27.06.2025 10:46 Ответить
Ага! Так що підозри в тому, що кацапи до цих пір кооперуються з персами, при виготовленні БПЛА, мають підстави... Тепер надія на те, що завод у Ісфахані євреї рознесли якісно, і у кацапів з"явиться нестача у виготовленні "Гераней"...
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27.06.2025 10:48 Ответить
******* іран
а от енгельс вже зачекався
24.06.25, енгельс, ту-160

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27.06.2025 10:56 Ответить
24.06.25, енгельс, ту-95мс

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27.06.2025 10:57 Ответить
ту-95мс, покришки на місці, 24.06.25

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27.06.2025 10:59 Ответить
СКБЛНХ!
Ганчіркоголові, що десятки років знаходяться під санкціями, в змозі таке зробити.
Ані рузьге з усім їхнім вєлічієм, ані ми!
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27.06.2025 10:56 Ответить
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27.06.2025 11:51 Ответить
нахрін. суспільству. ця. інформація

знов чекатимите супільного резонансу щоб приймати хоч якісь рішення?
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27.06.2025 13:27 Ответить
 
 