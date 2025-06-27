РФ использует "шахеды" иранского производства с камерой и ИИ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Украинская разведка обнародовала данные об ударном БПЛА Shahed-136 новой серии MS.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.







"Беспилотник был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года. Структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу рф и Ирана по модернизации шахедов", - говорится в сообщении.

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Так, в этом БпЛА - высокоскоростной миникомпьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасная камера, похожая на анонсированную ранее оккупантами.





Nvidia Jetson Orin Россия использует в ударном БпЛА V2U. Назначение модуля - получение информации с камеры БпЛА и сравнение с загруженными моделями для донаведения или выбора цели в автоматическом режиме. Также может использоваться как разведчик.

"Прошла определенную модернизацию и иранская помехозащищенная спутниковая навигационная система Nasir, которая стала восьмиканальной. На исследованном образце к Nasir была подключена антенна из четырех элементов, которая способна принимать сигналы GPS в L1, L5 диапазонах. Известно об использовании антенны с круговым расположением восьми элементов, вроде китайских, которые были ранее идентифицированы в шахедах российской сборки", - добавили в ГУР МО.





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Также новый "шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

В данное время исследование БПЛА продолжается, о результатах сообщат позже.

"Указанное свидетельствует, что обмен технологиями между Ираном и РФ является двусторонним, а результат их сотрудничества может выйти далеко за пределы российско-украинской войны, если Иран будет использовать опыт российских разработок в своих дестабилизирующих действиях на Ближнем Востоке", - подытожили разведчики.

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