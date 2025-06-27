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Новини Фото Модернізація Шахедів
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РФ використовує "шахеди" іранського виробництва з камерою та ШІ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Українська розвідка оприлюднила дані про ударний БпЛА Shahed-136 нової серії MS.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо
Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо
Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо

"Безпілотник був збитий Силами оборони України на Сумському напрямку в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать що БпЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу рф та Ірану з модернізації шахедів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО

Так, в цьому БпЛА - високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервона камера, схожа на анонсновану раніше окупантами.

Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо
Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо

Nvidia Jetson Orin Росія використовує в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник.

"Пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в шахедах російської збірки", - додали в ГУР МО.

Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо
Модернізовані шахеди іранського виробництва. Що відомо

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

Також новий "шахед" має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Наразі дослідження БпЛА триває, про результати повідомлять згодом.

"Зазначене свідчить, що обмін технологіями між Іраном та рф є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході", - підсумували розвідники.

Також дивіться: Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР уразили 5 ворожих систем ППО в Криму. ВIДЕО

Автор: 

росія (66431) ГУР (569) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+4
Ага! Так що підозри в тому, що кацапи до цих пір кооперуються з персами, при виготовленні БПЛА, мають підстави... Тепер надія на те, що завод у Ісфахані євреї рознесли якісно, і у кацапів з"явиться нестача у виготовленні "Гераней"...
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27.06.2025 10:48 Відповісти
+4
СКБЛНХ!
Ганчіркоголові, що десятки років знаходяться під санкціями, в змозі таке зробити.
Ані рузьге з усім їхнім вєлічієм, ані ми!
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27.06.2025 10:56 Відповісти
+3
Поки Зельоні скажено докрадають країну, а Зеленскій на сцені байки розказує, кацапи наладили випуск шахедів до 5 тис на місяць. А скоро буде в рази більше. І по ракетам виходять на 5 тис на рік.

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27.06.2025 10:46 Відповісти
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ГУР імітує бурхливу діяльність.
То відосики з інету виклав з висновком що безпілотники працюють, тепер усім повідомив що "Шахеди" - з Ірану.
Аби не Буданов - то нічого б і не знали.
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27.06.2025 10:45 Відповісти
Поки Зельоні скажено докрадають країну, а Зеленскій на сцені байки розказує, кацапи наладили випуск шахедів до 5 тис на місяць. А скоро буде в рази більше. І по ракетам виходять на 5 тис на рік.

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27.06.2025 10:46 Відповісти
Ага! Так що підозри в тому, що кацапи до цих пір кооперуються з персами, при виготовленні БПЛА, мають підстави... Тепер надія на те, що завод у Ісфахані євреї рознесли якісно, і у кацапів з"явиться нестача у виготовленні "Гераней"...
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27.06.2025 10:48 Відповісти
******* іран
а от енгельс вже зачекався
24.06.25, енгельс, ту-160

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27.06.2025 10:56 Відповісти
24.06.25, енгельс, ту-95мс

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27.06.2025 10:57 Відповісти
ту-95мс, покришки на місці, 24.06.25

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27.06.2025 10:59 Відповісти
СКБЛНХ!
Ганчіркоголові, що десятки років знаходяться під санкціями, в змозі таке зробити.
Ані рузьге з усім їхнім вєлічієм, ані ми!
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27.06.2025 10:56 Відповісти
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27.06.2025 11:51 Відповісти
нахрін. суспільству. ця. інформація

знов чекатимите супільного резонансу щоб приймати хоч якісь рішення?
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27.06.2025 13:27 Відповісти
 
 