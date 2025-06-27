РФ використовує "шахеди" іранського виробництва з камерою та ШІ, - ГУР МО. ФОТОрепортаж

Українська розвідка оприлюднила дані про ударний БпЛА Shahed-136 нової серії MS.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.







"Безпілотник був збитий Силами оборони України на Сумському напрямку в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать що БпЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу рф та Ірану з модернізації шахедів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО

Так, в цьому БпЛА - високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервона камера, схожа на анонсновану раніше окупантами.





Nvidia Jetson Orin Росія використовує в ударному БпЛА V2U. Призначення модуля – отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник.

"Пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в шахедах російської збірки", - додали в ГУР МО.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія застосовує модернізовані "Шахеди" з елементами ШІ та радіокеруванням, - АР

Також новий "шахед" має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Наразі дослідження БпЛА триває, про результати повідомлять згодом.

"Зазначене свідчить, що обмін технологіями між Іраном та рф є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході", - підсумували розвідники.

Також дивіться: Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР уразили 5 ворожих систем ППО в Криму. ВIДЕО