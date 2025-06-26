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Новини Відео Знищення ворожої техніки в Криму
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Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР уразили 5 ворожих систем ППО в Криму. ВIДЕО

Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

На відео — кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".

Під удар розвідників потрапили:

  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
  • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
  •  пускова установка комплексу С-400.

"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", - наголосили в ГУР.

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Автор: 

Крим (14199) ППО (3326) ГУР (569)


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26.06.2025 20:08 Відповісти
Чудово..
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26.06.2025 20:16 Відповісти
Не можу звикнути до безглуздості таких реляцій. Якщо винесли ППО, так одразу ж атакуйте фальконами! Та хоча б скальпами та шторм шедоу. За виносом ППО має відбуватися атака з повітря - але ж її нема! Тоді навіщо? Щоб що? Права рука не знає, що робе ліва. В нас нема авіації, а хтось старанно бореться із засобами проти-авіаційними, які нам геть не заважають.
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26.06.2025 20:19 Відповісти
Вас би в вище командування! Ото б ми навоювали!
Нема авіаціі так не треба ППО знищувати, нема флоту так не треба кораблі...
що ще нам не треба знищувати?
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26.06.2025 20:49 Відповісти
Нормально... Очі повибивали і руки повідрубували...
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26.06.2025 20:26 Відповісти
То шо, забіг Рекрута триває? ))
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26.06.2025 20:27 Відповісти
Якщо ці дрони українського виробництва - це шедевр!!!
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26.06.2025 20:45 Відповісти
 
 