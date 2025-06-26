Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР уразили 5 ворожих систем ППО в Криму. ВIДЕО
Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
На відео — кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".
Під удар розвідників потрапили:
- дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
- дві РЛС виявлення 91Н6Е;
- пускова установка комплексу С-400.
"Радари — це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", - наголосили в ГУР.
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Нема авіаціі так не треба ППО знищувати, нема флоту так не треба кораблі...
що ще нам не треба знищувати?