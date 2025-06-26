Дроны спецподразделения "Примари" ГУР поразили 5 вражеских систем ПВО в Крыму. ВИДЕО
Дроны спецподразделения "Примари" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".
Под удар разведчиков попали:
- две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- пусковая установка комплекса С-400.
"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - подчеркнули в ГУР.
Топ комментарии
+7 Luiza
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+6 Микола Січень #486030
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+6 Яр Холодний
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Нема авіаціі так не треба ППО знищувати, нема флоту так не треба кораблі...
що ще нам не треба знищувати?
Але невігласи та провокатори і в 2025 році волають "нахєра знищувати ППО?!?", не розуміючи, що навіть надіслати 100-200 БПЛА для знищення нафтопереробних заводів - це системна операція, яка будується на основі отаких операцій зі знищення радарів ППО та тимчасового вимкнення нагляду супротивником за лінією боєзіткнення, що дозволяє в "шпарини" (а часто вже і не "шпарини", а великі "проріхи") без щільного нагляду засобів РЕР надіслати все необхідне.