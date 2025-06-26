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Дроны спецподразделения "Примари" ГУР поразили 5 вражеских систем ПВО в Крыму. ВИДЕО

Дроны спецподразделения "Примари" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".

Под удар разведчиков попали:

  • две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;
  • две РЛС обнаружения 91Н6Е;
  • пусковая установка комплекса С-400.

"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - подчеркнули в ГУР.

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Автор: 

Крым (26434) ПВО (2884) ГУР (488)


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Топ комментарии
+7
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26.06.2025 20:08 Ответить
+6
Чудово..
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26.06.2025 20:16 Ответить
+6
Нормально... Очі повибивали і руки повідрубували...
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26.06.2025 20:26 Ответить
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26.06.2025 20:08 Ответить
Чудово..
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26.06.2025 20:16 Ответить
Не можу звикнути до безглуздості таких реляцій. Якщо винесли ППО, так одразу ж атакуйте фальконами! Та хоча б скальпами та шторм шедоу. За виносом ППО має відбуватися атака з повітря - але ж її нема! Тоді навіщо? Щоб що? Права рука не знає, що робе ліва. В нас нема авіації, а хтось старанно бореться із засобами проти-авіаційними, які нам геть не заважають.
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26.06.2025 20:19 Ответить
Вас би в вище командування! Ото б ми навоювали!
Нема авіаціі так не треба ППО знищувати, нема флоту так не треба кораблі...
що ще нам не треба знищувати?
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26.06.2025 20:49 Ответить
Кораблі атакують наше узбережжя, тож їх знищувати необхідно. А що атакує ППО? Нашу авіацію? Так її ж нема! Той самий ресурс, що пішов на знищення ППО, краще втратити на щось інше, що нам дошкуляє: штурмовики, дрони тощо. ППО нам не дошкуляє. (До речі, з-поміж кораблів треба знищувати насамперед носіїв Калібрів - але цього й не робиться! Натомість Буданов полює на якісь шаланди та катери. Яка від того користь нашим оборонцям Покровська чи Годинник Яра?! Права рука не знає, що робе ліва).
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26.06.2025 21:38 Ответить
Ви марите і ігноруєте купу новин, де показують наприклад, що військова авіація ПС ЗСУ вже працює на ЛБЗ. Тобто якість ППО засрашки завдяки отаким системним зусиллям зі знищення складових ППО засрашки кардинально деградувала аж до допуску ПС ЗСУ до оперування на ЛБЗ. Про регулярні операції ЗСУ з ракетних нальотів на склади чи штаби в оперативному чи стратегічному тилу - годі й казати - вони системно почалися ще влітку 2022 року і не зупиняються.

Але невігласи та провокатори і в 2025 році волають "нахєра знищувати ППО?!?", не розуміючи, що навіть надіслати 100-200 БПЛА для знищення нафтопереробних заводів - це системна операція, яка будується на основі отаких операцій зі знищення радарів ППО та тимчасового вимкнення нагляду супротивником за лінією боєзіткнення, що дозволяє в "шпарини" (а часто вже і не "шпарини", а великі "проріхи") без щільного нагляду засобів РЕР надіслати все необхідне.
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26.06.2025 22:10 Ответить
"Растаскивают" ПВО параши как систему, ломают эшелонирование и взаимное прикрытие.
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26.06.2025 23:12 Ответить
Нормально... Очі повибивали і руки повідрубували...
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26.06.2025 20:26 Ответить
То шо, забіг Рекрута триває? ))
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26.06.2025 20:27 Ответить
Якщо ці дрони українського виробництва - це шедевр!!!
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26.06.2025 20:45 Ответить
 
 