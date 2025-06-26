Дроны спецподразделения "Примари" ГУР поразили 5 вражеских систем ПВО в Крыму. ВИДЕО

Дроны спецподразделения "Примари" ГУР МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

На видео - кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 "Триумф".

Под удар разведчиков попали:

две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

пусковая установка комплекса С-400.





"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", - подчеркнули в ГУР.

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