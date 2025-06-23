СБУ ударила по ключевым опорам Крымского моста более чем двумя тоннами взрывчатки, - Малюк

Во время третьего поражения незаконно построенного Крымского моста 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины применила более двух тонн взрывчатки.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи", - рассказал глава спецслужбы.

Он напомнил, что СБУ трижды наносила удары по мосту: в 2022 году применила авто с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby.

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Глава СБУ добавил, что уже в 2025 году спецслужба осуществила удар по объекту под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением Департамента военной контрразведки СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", - подчеркнул Малюк.

Напомним, 3 июня 2025 года СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

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