РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Спецоперация СБУ Подрыв Крымского моста
14 313 29

СБУ ударила по ключевым опорам Крымского моста более чем двумя тоннами взрывчатки, - Малюк

Крымский мост: Малюк раскрыл новые детали операции СБУ в 2025 году

Во время третьего поражения незаконно построенного Крымского моста 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины применила более двух тонн взрывчатки.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи", - рассказал глава спецслужбы.

Он напомнил, что СБУ трижды наносила удары по мосту: в 2022 году применила авто с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв Крымского моста повлияет на логистику оккупантов, - ВМС

Глава СБУ добавил, что уже в 2025 году спецслужба осуществила удар по объекту под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением Департамента военной контрразведки СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", - подчеркнул Малюк.

Напомним, 3 июня 2025 года СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Крымском мосту повреждена ключевая и сложная часть из-за операции СБУ, - ВМС

Автор: 

Крым (26435) СБУ (20120) Керченский мост (400) Малюк Василий (89)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Віро Малюку про міст, про аеродроми, але не про «замахи»
показать весь комментарий
23.06.2025 16:05 Ответить
+9
Який результат?
показать весь комментарий
23.06.2025 16:06 Ответить
+8
От і скажи,що ротенберги дурні - і міст побудували, і лаве наварили і, ****, стоїть же. А так "пророкували" - і грунти не такі, і течії і взагалі хер побудують. Щось не в'яжеться...
показать весь комментарий
23.06.2025 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там бики по десятках тонн - сплоха хер візьмеш
показать весь комментарий
23.06.2025 16:01 Ответить
Процес руйнування запущено.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:04 Ответить
Віро Малюку про міст, про аеродроми, але не про «замахи»
показать весь комментарий
23.06.2025 16:05 Ответить
....но у вас есть маленькие неточности.
Не 3 тысячи, а 15, и не в "Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл."
Но я, тоже верю!
Ну да, врезались два дрона в защитные ограждения опор моста. Вернее, один врезался, второй подбили в непосредственной близости. И не 1100 кг. А (предоставляю самим открыть справочники) взрывчаткой эквивалентной 1100 кг тротила ???

Полезная нагрузка канадского водного мотоцикла (из которых мы изготавливаем морские дроны) до 315 кг.
Это вы все, читатели, виноваты. Вы требуете чудо каждую неделю. Вот и приходится вам чудо натягивать.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:34 Ответить
Какая-то у Вас ромашка "Верю-неверю"
показать весь комментарий
23.06.2025 16:53 Ответить
Це називається критичним мисленням.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:58 Ответить
Якесь вибіркове "критичне мислення". Навчить, як відрізнити?
показать весь комментарий
23.06.2025 17:03 Ответить
та вони вруть ГОЛОВНЕ З ЦЬОГО міст живий і праце!!!!
показать весь комментарий
23.06.2025 16:05 Ответить
Рускій, пиши акуратніше.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:17 Ответить
Який результат?
показать весь комментарий
23.06.2025 16:06 Ответить
При дэлэ.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:07 Ответить
Все в восторге
показать весь комментарий
23.06.2025 16:35 Ответить
головне- це стабільність...., кожну неділю по одному-два морських дрона в опори(різні) і все буде ОК.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:08 Ответить
Чому цензор не блокує швелеров поворознюків, очевидно ж працюють на рф.
Цензор нині розплідник та трибуна для цих негідників.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:09 Ответить
Ростуть на очах. Завтра Зеля розкаже про три тони.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:12 Ответить
тебе це не стосується - розповідають для народу України!
показать весь комментарий
23.06.2025 16:31 Ответить
+++
показать весь комментарий
23.06.2025 16:36 Ответить
Нас цікавить тільки одне: СТОЇТЬ чи НЕ СТОЇТЬ той грьобаний міст?!!!
Все інше - безглузді ВИПРАВДОВУВАННЯ!
показать весь комментарий
23.06.2025 16:13 Ответить
Перед ким виправдовування ? Перед тобою ? Можеш краще-зроби. Вони тільки констатують, що зробили та чим. А не виправдовуються.
показать весь комментарий
23.06.2025 16:20 Ответить
Я же НЕ слуга, і навіть НЕ кум/сват/брат, і НЕ маю родичів на Рашці, і рівень IQ вищій чим у Безуглой...
Так що мені навіть посада другого помічника молодшого двірника там НЕ СВИТИТЬ!
показать весь комментарий
23.06.2025 18:58 Ответить
Команді Малюка, яка розробляла, планувала та втілювала підриви цього ж моста раніше, потоплення кацапських корит та загон залишків їх флоту у новоросійськ, підриви складів, арсеналів та нпз на території болот, безпреценденту та зухвалу операцію в кацапьских ****** по стратегічних літаючих коритах і багато іншого-напевно дуже приємно, що їх записали в слуг/кумів/братів. Отака подяка.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:31 Ответить
Чекаю на відео, коли арки сповзуть у воду
показать весь комментарий
23.06.2025 16:13 Ответить
От і скажи,що ротенберги дурні - і міст побудували, і лаве наварили і, ****, стоїть же. А так "пророкували" - і грунти не такі, і течії і взагалі хер побудують. Щось не в'яжеться...
показать весь комментарий
23.06.2025 16:20 Ответить
І він упав? Його вже нема, чи хоть закрили?
показать весь комментарий
23.06.2025 16:58 Ответить
не важливо скільки тон, важливо чи пригодний до експлуатації найближчим часом міст...
показать весь комментарий
23.06.2025 17:01 Ответить
Як вже оцей звіздьож про підриви достав! Той грьобаний кримський міст як стояв - так і продовжує стояти!
показать весь комментарий
23.06.2025 17:54 Ответить
А весь секрет містостояння в автошинах🤔🧐😁 Кацапи ними під водою обложили всі опори, от тільки під водою вони діють ефективніше, ніж на крилах та фюзеляжах рюзьге банбавозів, угу😁 Цього навіть не міг губастєнькій одесяцький губошльоп Гончаренко передбачити, головний мостознавець і експерт ще й голова комітету з пророкування мостопаду при Верховній Раді ,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
23.06.2025 18:44 Ответить
малюк шось ти дуже роз.....ся сьогодні
показать весь комментарий
23.06.2025 18:36 Ответить
коли підривали ворожих гауляйтерів та всіляку погань теж не відразу вагу закладання вибухівки визначили правильно.
вочевидь, треба подвоїти, 4 тони вибухівки, два дрона по 2 тони кожен.
показать весь комментарий
23.06.2025 19:55 Ответить
 
 