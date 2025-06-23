СБУ ударила по ключевым опорам Крымского моста более чем двумя тоннами взрывчатки, - Малюк
Во время третьего поражения незаконно построенного Крымского моста 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины применила более двух тонн взрывчатки.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Скажу откровенно: третий раз по мосту мы сработали взрывчаткой в 1100 кг и плюс еще 1100 кг. То есть дважды по 1100 кг по ключевым опорам незаконной конструкции на территории Украины. Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи", - рассказал глава спецслужбы.
Он напомнил, что СБУ трижды наносила удары по мосту: в 2022 году применила авто с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023-м использовала два собственных морских дрона Sea Baby.
Глава СБУ добавил, что уже в 2025 году спецслужба осуществила удар по объекту под водой.
"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением Департамента военной контрразведки СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", - подчеркнул Малюк.
Напомним, 3 июня 2025 года СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.
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Не 3 тысячи, а 15, и не в "Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл."
Но я, тоже верю!
Ну да, врезались два дрона в защитные ограждения опор моста. Вернее, один врезался, второй подбили в непосредственной близости. И не 1100 кг. А (предоставляю самим открыть справочники) взрывчаткой эквивалентной 1100 кг тротила ???
Полезная нагрузка канадского водного мотоцикла (из которых мы изготавливаем морские дроны) до 315 кг.
Это вы все, читатели, виноваты. Вы требуете чудо каждую неделю. Вот и приходится вам чудо натягивать.
Цензор нині розплідник та трибуна для цих негідників.
Все інше - безглузді ВИПРАВДОВУВАННЯ!
Так що мені навіть посада другого помічника молодшого двірника там НЕ СВИТИТЬ!
вочевидь, треба подвоїти, 4 тони вибухівки, два дрона по 2 тони кожен.