СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк
Під час третього ураження незаконно збудованого Кримського мосту 3 червня 2025 року Служба безпеки України застосувала більш ніж дві тонни вибухівки.
Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи", - розповів глава спецслужби.
Він нагадав, що СБУ тричі завдавала ударів по мосту: у 2022 році застосувала авто з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власних морських дрони Sea Baby.
Глава СБУ додав, що вже у 2025 році спецслужба здійснила удар по об'єкту під водою.
"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - наголосив Малюк.
Нагадаємо, 3 червня 2025 року,СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.
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Не 3 тысячи, а 15, и не в "Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл."
Но я, тоже верю!
Ну да, врезались два дрона в защитные ограждения опор моста. Вернее, один врезался, второй подбили в непосредственной близости. И не 1100 кг. А (предоставляю самим открыть справочники) взрывчаткой эквивалентной 1100 кг тротила ???
Полезная нагрузка канадского водного мотоцикла (из которых мы изготавливаем морские дроны) до 315 кг.
Это вы все, читатели, виноваты. Вы требуете чудо каждую неделю. Вот и приходится вам чудо натягивать.
Цензор нині розплідник та трибуна для цих негідників.
Все інше - безглузді ВИПРАВДОВУВАННЯ!
Так що мені навіть посада другого помічника молодшого двірника там НЕ СВИТИТЬ!
вочевидь, треба подвоїти, 4 тони вибухівки, два дрона по 2 тони кожен.