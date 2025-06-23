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Новини Спецоперації СБУ Підрив Кримського мосту
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СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

Кримський міст: Малюк розкрив нові деталі операції СБУ у 2025 році

Під час третього ураження незаконно збудованого Кримського мосту 3 червня 2025 року Служба безпеки України застосувала більш ніж дві тонни вибухівки.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи", - розповів глава спецслужби.

Він нагадав, що СБУ тричі завдавала ударів по мосту: у 2022 році застосувала авто з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власних морських дрони Sea Baby.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Кримському мосту вплине на логістику окупантів, - ВМС

Глава СБУ додав, що вже у 2025 році спецслужба здійснила удар по об'єкту під водою.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - наголосив Малюк.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року,СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Кримському мосту пошкоджено ключову та складну частину через операцію СБУ, - ВМС

Автор: 

Крим (14200) СБУ (13052) Керченський міст (539) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+11
Віро Малюку про міст, про аеродроми, але не про «замахи»
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23.06.2025 16:05 Відповісти
+9
Який результат?
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23.06.2025 16:06 Відповісти
+8
От і скажи,що ротенберги дурні - і міст побудували, і лаве наварили і, ****, стоїть же. А так "пророкували" - і грунти не такі, і течії і взагалі хер побудують. Щось не в'яжеться...
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23.06.2025 16:20 Відповісти
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Там бики по десятках тонн - сплоха хер візьмеш
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23.06.2025 16:01 Відповісти
Процес руйнування запущено.
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23.06.2025 16:04 Відповісти
Віро Малюку про міст, про аеродроми, але не про «замахи»
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23.06.2025 16:05 Відповісти
....но у вас есть маленькие неточности.
Не 3 тысячи, а 15, и не в "Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл."
Но я, тоже верю!
Ну да, врезались два дрона в защитные ограждения опор моста. Вернее, один врезался, второй подбили в непосредственной близости. И не 1100 кг. А (предоставляю самим открыть справочники) взрывчаткой эквивалентной 1100 кг тротила ???

Полезная нагрузка канадского водного мотоцикла (из которых мы изготавливаем морские дроны) до 315 кг.
Это вы все, читатели, виноваты. Вы требуете чудо каждую неделю. Вот и приходится вам чудо натягивать.
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23.06.2025 16:34 Відповісти
Какая-то у Вас ромашка "Верю-неверю"
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23.06.2025 16:53 Відповісти
Це називається критичним мисленням.
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23.06.2025 16:58 Відповісти
Якесь вибіркове "критичне мислення". Навчить, як відрізнити?
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23.06.2025 17:03 Відповісти
та вони вруть ГОЛОВНЕ З ЦЬОГО міст живий і праце!!!!
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23.06.2025 16:05 Відповісти
Рускій, пиши акуратніше.
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23.06.2025 16:17 Відповісти
Який результат?
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23.06.2025 16:06 Відповісти
При дэлэ.
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23.06.2025 16:07 Відповісти
Все в восторге
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23.06.2025 16:35 Відповісти
головне- це стабільність...., кожну неділю по одному-два морських дрона в опори(різні) і все буде ОК.
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23.06.2025 16:08 Відповісти
Чому цензор не блокує швелеров поворознюків, очевидно ж працюють на рф.
Цензор нині розплідник та трибуна для цих негідників.
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23.06.2025 16:09 Відповісти
Ростуть на очах. Завтра Зеля розкаже про три тони.
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23.06.2025 16:12 Відповісти
тебе це не стосується - розповідають для народу України!
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23.06.2025 16:31 Відповісти
+++
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23.06.2025 16:36 Відповісти
Нас цікавить тільки одне: СТОЇТЬ чи НЕ СТОЇТЬ той грьобаний міст?!!!
Все інше - безглузді ВИПРАВДОВУВАННЯ!
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23.06.2025 16:13 Відповісти
Перед ким виправдовування ? Перед тобою ? Можеш краще-зроби. Вони тільки констатують, що зробили та чим. А не виправдовуються.
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23.06.2025 16:20 Відповісти
Я же НЕ слуга, і навіть НЕ кум/сват/брат, і НЕ маю родичів на Рашці, і рівень IQ вищій чим у Безуглой...
Так що мені навіть посада другого помічника молодшого двірника там НЕ СВИТИТЬ!
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23.06.2025 18:58 Відповісти
Команді Малюка, яка розробляла, планувала та втілювала підриви цього ж моста раніше, потоплення кацапських корит та загон залишків їх флоту у новоросійськ, підриви складів, арсеналів та нпз на території болот, безпреценденту та зухвалу операцію в кацапьских ****** по стратегічних літаючих коритах і багато іншого-напевно дуже приємно, що їх записали в слуг/кумів/братів. Отака подяка.
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23.06.2025 19:31 Відповісти
Чекаю на відео, коли арки сповзуть у воду
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23.06.2025 16:13 Відповісти
От і скажи,що ротенберги дурні - і міст побудували, і лаве наварили і, ****, стоїть же. А так "пророкували" - і грунти не такі, і течії і взагалі хер побудують. Щось не в'яжеться...
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23.06.2025 16:20 Відповісти
І він упав? Його вже нема, чи хоть закрили?
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23.06.2025 16:58 Відповісти
не важливо скільки тон, важливо чи пригодний до експлуатації найближчим часом міст...
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23.06.2025 17:01 Відповісти
Як вже оцей звіздьож про підриви достав! Той грьобаний кримський міст як стояв - так і продовжує стояти!
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23.06.2025 17:54 Відповісти
А весь секрет містостояння в автошинах🤔🧐😁 Кацапи ними під водою обложили всі опори, от тільки під водою вони діють ефективніше, ніж на крилах та фюзеляжах рюзьге банбавозів, угу😁 Цього навіть не міг губастєнькій одесяцький губошльоп Гончаренко передбачити, головний мостознавець і експерт ще й голова комітету з пророкування мостопаду при Верховній Раді ,- ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.06.2025 18:44 Відповісти
малюк шось ти дуже роз.....ся сьогодні
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23.06.2025 18:36 Відповісти
коли підривали ворожих гауляйтерів та всіляку погань теж не відразу вагу закладання вибухівки визначили правильно.
вочевидь, треба подвоїти, 4 тони вибухівки, два дрона по 2 тони кожен.
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23.06.2025 19:55 Відповісти
 
 