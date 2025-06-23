СБУ вдарила по ключових опорах Кримського мосту більш ніж двома тоннами вибухівки, - Малюк

Під час третього ураження незаконно збудованого Кримського мосту 3 червня 2025 року Служба безпеки України застосувала більш ніж дві тонни вибухівки.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто: третій раз по мосту ми спрацювали вибухівкою у 1100 кг і плюс ще 1100 кг. Тобто двічі по 1100 кг по ключових опорах незаконної конструкції на території України. Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи", - розповів глава спецслужби.

Він нагадав, що СБУ тричі завдавала ударів по мосту: у 2022 році застосувала авто з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023-му використала два власних морських дрони Sea Baby.

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Глава СБУ додав, що вже у 2025 році спецслужба здійснила удар по об'єкту під водою.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням Департаменту військової контррозвідки СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - наголосив Малюк.

Нагадаємо, 3 червня 2025 року,СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

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