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Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО
Вітчизняні безпілотники стають ключовим інструментом у руках українських розвідників — завдяки високотехнологічним розробкам нашого ОПК знищується бойова техніка, склади боєприпасів, системи ППО та логістика ворога як на передовій, так і в глибокому тилу.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, оприлюднивши відео роботи українських БПЛА, інформує Цензор.НЕТ.
Ударні дрони виконують бойові завдання з ураження техніки й об’єктів противника, а розвідувальні — надають критично важливі дані про переміщення живої сили, зміну позицій окупантів та маршрути постачання. Завдяки дронам військове командування ухвалює рішення в режимі реального часу.
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Слава Україні! Смерть, окупантам московським та ******!
"Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників"
а до чого тут ГУР? Жінка Гогіашвілі Буданов пнеться щось показати і показала тільки кадри роботи безпілотників назбірані в інтернеті.
"ГУР показало відосики безпілотників" - ГУР потихеньку займає свою нішу у відосиках.
А натовп стрибає у оплесках бо ГУР сказало про важливість...