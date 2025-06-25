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Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО

Вітчизняні безпілотники стають ключовим інструментом у руках українських розвідників — завдяки високотехнологічним розробкам нашого ОПК знищується бойова техніка, склади боєприпасів, системи ППО та логістика ворога як на передовій, так і в глибокому тилу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, оприлюднивши відео роботи українських БПЛА, інформує Цензор.НЕТ.

Ударні дрони виконують бойові завдання з ураження техніки й об’єктів противника, а розвідувальні — надають критично важливі дані про переміщення живої сили, зміну позицій окупантів та маршрути постачання. Завдяки дронам військове командування ухвалює рішення в режимі реального часу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 53 ОМБр знищили 4 розвідувальні БПЛА типу ZALA та 1 SuperCam у небі на Лиманщині. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4430) знищення (7696) ГУР (570)


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Сильно!Слава Україні!
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25.06.2025 22:02 Відповісти
Не дивлячись, на те, що натворила проти України, група осіб в Урядовому кварталі, із зеленським з 2019 року, і по сьогодення, Українці, всупереч їм, ВІДСТОЮЮТЬ та БОРОНЯТЬ Україну від московських окупантів!
Слава Україні! Смерть, окупантам московським та ******!
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25.06.2025 22:07 Відповісти
Супер! Робiть ще бiльше цього! 👍✌
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25.06.2025 22:15 Відповісти
Трамп дай миллиарды долларов на изготовление этих чудесных БПЛА. Больше от тебя сволочь ничего не требуется!
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25.06.2025 22:23 Відповісти
Пипецьпля.
"Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників"

а до чого тут ГУР? Жінка Гогіашвілі Буданов пнеться щось показати і показала тільки кадри роботи безпілотників назбірані в інтернеті.

"ГУР показало відосики безпілотників" - ГУР потихеньку займає свою нішу у відосиках.
А натовп стрибає у оплесках бо ГУР сказало про важливість...
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25.06.2025 23:05 Відповісти
 
 