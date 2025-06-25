Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО

Вітчизняні безпілотники стають ключовим інструментом у руках українських розвідників — завдяки високотехнологічним розробкам нашого ОПК знищується бойова техніка, склади боєприпасів, системи ППО та логістика ворога як на передовій, так і в глибокому тилу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, оприлюднивши відео роботи українських БПЛА, інформує Цензор.НЕТ.

Ударні дрони виконують бойові завдання з ураження техніки й об’єктів противника, а розвідувальні — надають критично важливі дані про переміщення живої сили, зміну позицій окупантів та маршрути постачання. Завдяки дронам військове командування ухвалює рішення в режимі реального часу.

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