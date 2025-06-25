Главное управление разведки показало уникальные кадры работы отечественных беспилотников. ВИДЕО

Отечественные беспилотники становятся ключевым инструментом в руках украинских разведчиков: благодаря высокотехнологичным разработкам нашего ОПК уничтожается боевая техника, склады боеприпасов, системы ПВО и логистика врага как на передовой, так и в глубоком тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, обнародовав видео работы украинских БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.

Ударные дроны выполняют боевые задачи по поражению техники и объектов противника, а разведывательные - предоставляют критически важные данные о перемещении живой силы, изменении позиций оккупантов и маршрутах снабжения. Благодаря дронам военное командование принимает решения в режиме реального времени.

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