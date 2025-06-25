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Главное управление разведки показало уникальные кадры работы отечественных беспилотников. ВИДЕО

Отечественные беспилотники становятся ключевым инструментом в руках украинских разведчиков: благодаря высокотехнологичным разработкам нашего ОПК уничтожается боевая техника, склады боеприпасов, системы ПВО и логистика врага как на передовой, так и в глубоком тылу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, обнародовав видео работы украинских БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.

Ударные дроны выполняют боевые задачи по поражению техники и объектов противника, а разведывательные - предоставляют критически важные данные о перемещении живой силы, изменении позиций оккупантов и маршрутах снабжения. Благодаря дронам военное командование принимает решения в режиме реального времени.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены вражеские железнодорожные цистерны с горючим на оккупированной части Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

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беспилотник (3847) уничтожение (7383) ГУР (490)


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Сильно!Слава Україні!
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25.06.2025 22:02 Ответить
Не дивлячись, на те, що натворила проти України, група осіб в Урядовому кварталі, із зеленським з 2019 року, і по сьогодення, Українці, всупереч їм, ВІДСТОЮЮТЬ та БОРОНЯТЬ Україну від московських окупантів!
Слава Україні! Смерть, окупантам московським та ******!
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25.06.2025 22:07 Ответить
Супер! Робiть ще бiльше цього! 👍✌
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25.06.2025 22:15 Ответить
Трамп дай миллиарды долларов на изготовление этих чудесных БПЛА. Больше от тебя сволочь ничего не требуется!
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25.06.2025 22:23 Ответить
Пипецьпля.
"Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників"

а до чого тут ГУР? Жінка Гогіашвілі Буданов пнеться щось показати і показала тільки кадри роботи безпілотників назбірані в інтернеті.

"ГУР показало відосики безпілотників" - ГУР потихеньку займає свою нішу у відосиках.
А натовп стрибає у оплесках бо ГУР сказало про важливість...
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25.06.2025 23:05 Ответить
 
 