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Главное управление разведки показало уникальные кадры работы отечественных беспилотников. ВИДЕО
Отечественные беспилотники становятся ключевым инструментом в руках украинских разведчиков: благодаря высокотехнологичным разработкам нашего ОПК уничтожается боевая техника, склады боеприпасов, системы ПВО и логистика врага как на передовой, так и в глубоком тылу.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, обнародовав видео работы украинских БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.
Ударные дроны выполняют боевые задачи по поражению техники и объектов противника, а разведывательные - предоставляют критически важные данные о перемещении живой силы, изменении позиций оккупантов и маршрутах снабжения. Благодаря дронам военное командование принимает решения в режиме реального времени.
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Слава Україні! Смерть, окупантам московським та ******!
"Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників"
а до чого тут ГУР? Жінка Гогіашвілі Буданов пнеться щось показати і показала тільки кадри роботи безпілотників назбірані в інтернеті.
"ГУР показало відосики безпілотників" - ГУР потихеньку займає свою нішу у відосиках.
А натовп стрибає у оплесках бо ГУР сказало про важливість...