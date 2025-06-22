Уничтожены вражеские железнодорожные цистерны с горючим на оккупированной части Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО
22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next" успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков - сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"Очередной удачный грохот, обеспеченный руками мастеров ударных дронов военной разведки, состоялся на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск.
Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - говорится в сообщении.
"Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", - отмечают в ГУР.
Ранее в ГУР информировали, что взорван военный поезд российских захватчиков под оккупированным Мелитополем Запорожской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
Не те, що тут пропонують - гатити ракетами по полотну.
Честь бойовим пугачам України!
на окупованій території, щось знищено.
питання, а нафіга? всього ж четвертий рік війни?
кацапи катаються туди сюди, як у себе вдома.
чи, цензор, цю ***** з дебіло марафона тягне?
типовий представник дебіло марафону.
Може хто не знав, автор цієї фрази не Кеннеді, як багато хто вважає. Справжній автор фрази - граф Галеаццо Чіано, а Кеннеді зробив її широко відомою.
Автором цієї фрази вважається італійський дипломат і політик граф Чіано (Галеаццо Чіано) - зять Беніто Муссоліні та міністр закордонних справ фашистської Італії. Він записав подібний вираз у своєму щоденнику в 1942 році:
"La vittoria trova cento padri, e nessuno vuole riconoscere l'insuccesso come proprio figlio.
(У перемоги сто батьків, і ніхто не хоче визнати невдачу своєю дитиною.)