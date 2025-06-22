РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6454 посетителя онлайн
Новости Видео
7 133 21

Уничтожены вражеские железнодорожные цистерны с горючим на оккупированной части Запорожской области, - ГУР. ВИДЕО

22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next" успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков - сожгли цистерны с горючим, предназначенным для вражеской преступной армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Очередной удачный грохот, обеспеченный руками мастеров ударных дронов военной разведки, состоялся на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск.

Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - говорится в сообщении.

"Вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается", - отмечают в ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мосты обвалились на поезда в Брянской и Курской области РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших. ФОТОрепортаж

Ранее в ГУР информировали, что взорван военный поезд российских захватчиков под оккупированным Мелитополем Запорожской области.

Автор: 

поезд (1045) уничтожение (8001) Запорожская область (3574) ГУР (606) Пологовский район (157) Левадное (1) Молочанск (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:15 Ответить
+11
Наші красені!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:02 Ответить
+8
Хорошо
показать весь комментарий
22.06.2025 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наші красені!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:02 Ответить
Хорошо
показать весь комментарий
22.06.2025 14:11 Ответить
Я даже вышел на балкон перекурить...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:14 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:15 Ответить
І в хвіст, і в гриву московські окупанти, таке *******!! Фордо для прутіна, від України, на мінімалках??
Слава Україні!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:22 Ответить
Это сегодня? Или это второй?
показать весь комментарий
22.06.2025 14:25 Ответить
ні, це вчора. Вчора там все і згоріло: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-21;@35.60,47.18,14.00z
показать весь комментарий
22.06.2025 15:09 Ответить
Ось це - правильна боротьба з новою південною залізницею русні.
Не те, що тут пропонують - гатити ракетами по полотну.
показать весь комментарий
22.06.2025 14:49 Ответить
Так , залізниця начебто і є , але на даний момент і нема
показать весь комментарий
22.06.2025 15:09 Ответить
Хлопок хлопнул?
Честь бойовим пугачам України!
показать весь комментарий
22.06.2025 14:51 Ответить
Вчора про це на Армія ТВ розповідав Братчук.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:00 Ответить
Сказав шо 11 цистерн знищили...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:09 Ответить
Може краще по НПЗ гатити? По яким чомусь заборонили вже 3 місяці гатити..
показать весь комментарий
23.06.2025 12:15 Ответить
оце. ***, досягнення!!!!!
на окупованій території, щось знищено.
питання, а нафіга? всього ж четвертий рік війни?
кацапи катаються туди сюди, як у себе вдома.
чи, цензор, цю ***** з дебіло марафона тягне?
показать весь комментарий
22.06.2025 15:48 Ответить
о всьопропальщик черговий
показать весь комментарий
22.06.2025 17:04 Ответить
нєнє!
типовий представник дебіло марафону.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:33 Ответить
Стерненко написал, что это результат других организаций... У победы много отцов, лишь поражение сирота...
показать весь комментарий
22.06.2025 15:50 Ответить
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота» - Стерненко "позичив".
Може хто не знав, автор цієї фрази не Кеннеді, як багато хто вважає. Справжній автор фрази - граф Галеаццо Чіано, а Кеннеді зробив її широко відомою.
Автором цієї фрази вважається італійський дипломат і політик граф Чіано (Галеаццо Чіано) - зять Беніто Муссоліні та міністр закордонних справ фашистської Італії. Він записав подібний вираз у своєму щоденнику в 1942 році:
"La vittoria trova cento padri, e nessuno vuole riconoscere l'insuccesso come proprio figlio.
(У перемоги сто батьків, і ніхто не хоче визнати невдачу своєю дитиною.)
показать весь комментарий
22.06.2025 20:17 Ответить
На відео горить тільки 1 цистерна з усього потяга.Хтось бреше.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:50 Ответить
https://t.me/ssternenko/45370
показать весь комментарий
22.06.2025 17:03 Ответить
 
 