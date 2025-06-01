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Подорван военный поезд российских захватчиков под оккупированным Мелитополем Запорожской области, - ГУР

взорван российский поезд

Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны ГУР разбили военный поезд оккупантов на ВОТ в Запорожской области. ВИДЕО

"После грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" - по населенным пунктам рыщут патрули росгвардии; проверки на блокпостах особенно придирчивы ко всем, кто въезжает или выезжает.

Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", - отмечают в ГУР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сразу два моста обвалились на поезда в Брянской и Курской области РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших.

Автор: 

взрыв (6797) железная дорога (1413) поезд (1028) Запорожская область (3186) ГУР (462) Мелитопольский район (7)


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Топ комментарии
+21
Це знов Анушка, така моторна жінка всюди встига олію розлити.
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01.06.2025 08:56
+20
Пошла партизанская война полным ходом! Слава ЗСУ!!!
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01.06.2025 08:57
+18
Отличная работа.
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01.06.2025 08:56
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Це знов Анушка, така моторна жінка всюди встига олію розлити.
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01.06.2025 08:56 Ответить
Отличная работа.
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01.06.2025 08:56 Ответить
Пошла партизанская война полным ходом! Слава ЗСУ!!!
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01.06.2025 08:57 Ответить
Збіг? - і в кацапії міст на поїзд завалився
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01.06.2025 08:57 Ответить
Я ж кажу шо то Анушка, з чекраською олією.
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01.06.2025 09:13 Ответить
Два мости!
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01.06.2025 09:37 Ответить
І Трамп з Венсом, підозріло мовчать!?!?
Невже, це вони усе роблять???
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01.06.2025 09:03 Ответить
Там Байден рулить.
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01.06.2025 09:25 Ответить
Рашист вже розганяють інфу - "підірвали мирний потяг з дітьми в трусіках" ...
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01.06.2025 09:06 Ответить
*****. Там мірних нема. ВСІ мирні у Сіббаті, РДК тощо.
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01.06.2025 09:14 Ответить
Естественно - все дети были распяты прямо в плацкарте
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01.06.2025 12:16 Ответить
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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01.06.2025 09:12 Ответить
По плану..
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01.06.2025 09:19 Ответить
Шкода ,що не прилетіли добрі дрони щоб дати трохи вогню та газу)
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01.06.2025 09:19 Ответить
Як сталося, що та залізниця взагалі побудована?
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01.06.2025 09:33 Ответить
поки пес патрон волочився за чіхуа-хуа арахамії, рашисти тишком-нишком побудували залізницю ...
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01.06.2025 09:42 Ответить
***** щас *********** Трампу: «Гражданін начяльнік, украінци мостов лішают!»
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01.06.2025 09:33 Ответить
"Мостопад", по Гиркину..
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01.06.2025 09:52 Ответить
Гарна новина! Смерть рашистам в кожному куточку України.
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01.06.2025 10:50 Ответить
Нехай вони згорять разом з ******
.
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01.06.2025 11:31 Ответить
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01.06.2025 12:03 Ответить
Еще можно рачком ползать
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01.06.2025 12:18 Ответить
 
 