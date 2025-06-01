Подорван военный поезд российских захватчиков под оккупированным Мелитополем Запорожской области, - ГУР

Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв - подорван военный поезд российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, "товарняк" двигался в сторону временно оккупированного Крыма. В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос. Ключевая логистическая артерия московитов на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма нарушена.

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"После грохота на железной дороге захватчики объявили "план-перехват" - по населенным пунктам рыщут патрули росгвардии; проверки на блокпостах особенно придирчивы ко всем, кто въезжает или выезжает.



Борьба с военной логистикой российских оккупантов продолжается", - отмечают в ГУР.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сразу два моста обвалились на поезда в Брянской и Курской области РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших.