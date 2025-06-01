Підірвано військовий потяг російських загарбників під окупованим Мелітополем Запорізької області, - ГУР

Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух - підірвано військовий потяг російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, "товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони ГУР розтрощили військовий потяг окупантів на ТОТ у Запорізькій області. ВIДЕО

"Після гуркоту на залізниці загарбники оголосили "план-перехват" - населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії; перевірки на блокпостах особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає.



Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", - наголошують у ГУР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одразу два мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих.