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Новини
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Підірвано військовий потяг російських загарбників під окупованим Мелітополем Запорізької області, - ГУР

підірвано російський потяг

Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області відбувся вибух - підірвано військовий потяг російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, "товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони ГУР розтрощили військовий потяг окупантів на ТОТ у Запорізькій області. ВIДЕО

"Після гуркоту на залізниці загарбники оголосили "план-перехват" - населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії; перевірки на блокпостах  особливо прискіпливі до всіх, хто вʼїжджає або виїжджає.

Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", - наголошують у ГУР.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одразу два мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих.

Автор: 

вибух (4509) залізниця (1517) потяг (1979) Запорізька область (3717) ГУР (538) Мелітопольський район (7)


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Топ коментарі
+12
Пошла партизанская война полным ходом! Слава ЗСУ!!!
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01.06.2025 08:57
+10
Отличная работа.
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01.06.2025 08:56
+9
Це знов Анушка, така моторна жінка всюди встига олію розлити.
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01.06.2025 08:56
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Це знов Анушка, така моторна жінка всюди встига олію розлити.
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01.06.2025 08:56 Відповісти
Отличная работа.
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01.06.2025 08:56 Відповісти
Пошла партизанская война полным ходом! Слава ЗСУ!!!
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01.06.2025 08:57 Відповісти
Збіг? - і в кацапії міст на поїзд завалився
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01.06.2025 08:57 Відповісти
Я ж кажу шо то Анушка, з чекраською олією.
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01.06.2025 09:13 Відповісти
Два мости!
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01.06.2025 09:37 Відповісти
І Трамп з Венсом, підозріло мовчать!?!?
Невже, це вони усе роблять???
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01.06.2025 09:03 Відповісти
Там Байден рулить.
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01.06.2025 09:25 Відповісти
Рашист вже розганяють інфу - "підірвали мирний потяг з дітьми в трусіках" ...
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01.06.2025 09:06 Відповісти
*****. Там мірних нема. ВСІ мирні у Сіббаті, РДК тощо.
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01.06.2025 09:14 Відповісти
Бачили очі що купували, їжте хоч повилазьте.
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01.06.2025 09:12 Відповісти
По плану..
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01.06.2025 09:19 Відповісти
Шкода ,що не прилетіли добрі дрони щоб дати трохи вогню та газу)
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01.06.2025 09:19 Відповісти
Як сталося, що та залізниця взагалі побудована?
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01.06.2025 09:33 Відповісти
поки пес патрон волочився за чіхуа-хуа арахамії, рашисти тишком-нишком побудували залізницю ...
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01.06.2025 09:42 Відповісти
***** щас *********** Трампу: «Гражданін начяльнік, украінци мостов лішают!»
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01.06.2025 09:33 Відповісти
"Мостопад", по Гиркину..
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01.06.2025 09:52 Відповісти
 
 