Мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

У Брянській області РФ вночі обвалився міст, конструкція разом із фурою упала на пасажирський потяг Климов-Москва, який у цей час проїжджав під мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазанчається, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих. 47 людей госпіталізували.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що міст нібито було підірвано під час руху потяга та вже звинуватив Україну у причетності до інциденту.

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Зранку 1 червня стало відомо про обвал ще одного моста в Росії, цього разу у Курській області.

Тепловоз і три порожні вагони зійшли з рейок в Курській області через падіння прольоту мосту на перегоні Остапово - Михайлівська копальня, повідомили в РЖД. Травму отримав машиніст локомотива, на рух поїздів далекого прямування ситуація не впливає, кажуть у компанії.





