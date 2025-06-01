УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10076 відвідувачів онлайн
Новини Фото Аварія на залізниці в Росії
6 390 25

Мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

У Брянській області РФ вночі обвалився міст, конструкція разом із фурою упала на пасажирський потяг Климов-Москва, який у цей час проїжджав під мостом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як зазанчається, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих. 47 людей госпіталізували.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що міст нібито було підірвано під час руху потяга та вже звинуватив Україну у причетності до інциденту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений міст через річку Вовча у селі Тишанка на Бєлгородщині. ВIДЕО

підрив моста в РФ
підрив моста в РФ
підрив моста в РФ
підрив моста в РФ

Зранку 1 червня стало відомо про обвал ще одного моста в Росії, цього разу у Курській області.

Тепловоз і три порожні вагони зійшли з рейок в Курській області через падіння прольоту мосту на перегоні Остапово - Михайлівська копальня, повідомили в РЖД. Травму отримав машиніст локомотива, на рух поїздів далекого прямування ситуація не впливає, кажуть у компанії.

міст підрив рф
міст підрив рф
міст підрив рф

Автор: 

міст (1239) потяг (1979) росія (65934)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Схоже на рязанскій сахар-думою незабаром почуємо звинувачення України у тероризмі...
показати весь коментар
01.06.2025 08:49
+10
А шо сі сталось?
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
показати весь коментар
01.06.2025 08:53
+10
На брянщине всегда было сильное партизанское движение. Подпольный обком, так сказать в дие...
показати весь коментар
01.06.2025 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Схоже на рязанскій сахар-думою незабаром почуємо звинувачення України у тероризмі...
показати весь коментар
01.06.2025 08:49 Відповісти
Мабуть якісь ******** - робити їм більше нічого - от і валять мости на поїзди
показати весь коментар
01.06.2025 08:50 Відповісти
По плану...
показати весь коментар
01.06.2025 08:50 Відповісти
Шось дуже схожу на вибухи будинків на Каширському шосе. Почерк явно ефесбешний...
показати весь коментар
01.06.2025 08:51 Відповісти
В РЖД і не таке буває! Крадуть гроші, ось тобі і наслідки!! Вялічіє…. Сруськай впєрдє… Усьо ж, па Плану прутіна!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
01.06.2025 08:53 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
01.06.2025 09:09 Відповісти
А шо сі сталось?
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
показати весь коментар
01.06.2025 08:53 Відповісти
Ага. Лише чиєїсь голови дуже з-під трамваю (чи потягу) для повноти картини не вистачає.
показати весь коментар
01.06.2025 09:06 Відповісти
На брянщине всегда было сильное партизанское движение. Подпольный обком, так сказать в дие...
показати весь коментар
01.06.2025 08:55 Відповісти
не только самогон в землянках глушить, разминаться на подрывном деле тоже иногда надо!
показати весь коментар
01.06.2025 09:00 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 08:58 Відповісти
Ну нарешті
показати весь коментар
01.06.2025 09:01 Відповісти
показати весь коментар
01.06.2025 09:06 Відповісти
Вьі за тридцать лєт нічєго нє строілі!
показати весь коментар
01.06.2025 09:48 Відповісти
Який жах
показати весь коментар
01.06.2025 09:07 Відповісти
Красівоє!!!
показати весь коментар
01.06.2025 09:23 Відповісти
Бракує дрона для аґанька)
показати весь коментар
01.06.2025 09:27 Відповісти
Може і робота нквс, але з іншого боку нашо їм така дрібниця ? Вони будинки можуть оптом підірвати і навіть якщо московити зловлять нквс за руку вони настільки тупорилі, що повірять в то що телевізору ***** скаже що це діло рук бендеровців .... класика
показати весь коментар
01.06.2025 09:27 Відповісти
"Шумєл сурово брянскій лєс..."
показати весь коментар
01.06.2025 09:35 Відповісти
вони б мали вже звикнути, ці тварини, що
буде відомста
коли вони зчиняли геноцид незалежних чеченців,
вбивали їх тисячами,
виставляли жінок і дітей перед танками
гнали на мінні поля,
то в них вокзали і автобуси злітали в повітря..
Дивно, що ми чекаємо ще так довго..
показати весь коментар
01.06.2025 09:36 Відповісти
Була бавовна?
Якщо не було - то це не ми.
показати весь коментар
01.06.2025 09:41 Відповісти
Ну ти бачив... Прямо падЬЙОр мостів якийсь...
показати весь коментар
01.06.2025 09:44 Відповісти
Єто- не ми...
показати весь коментар
01.06.2025 09:46 Відповісти
у подыхающей Соссии всё идёт по плану сцаря *****, шнырлица ЦРУ, т.е. продолжаются необратимые процессы: "выпадают зубы, отваливается нос, прогрессирует энурез..", рушатся мосты-постройки, взрываются предприятия-склады..
у терпил-идиотов, кацаподебилов, каждый день - последний бой, который трудный самый...
показати весь коментар
01.06.2025 09:48 Відповісти
 
 