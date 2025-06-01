Мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж
У Брянській області РФ вночі обвалився міст, конструкція разом із фурою упала на пасажирський потяг Климов-Москва, який у цей час проїжджав під мостом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як зазанчається, внаслідок аварії 7 загиблих та близько 70 постраждалих. 47 людей госпіталізували.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що міст нібито було підірвано під час руху потяга та вже звинуватив Україну у причетності до інциденту.
Зранку 1 червня стало відомо про обвал ще одного моста в Росії, цього разу у Курській області.
Тепловоз і три порожні вагони зійшли з рейок в Курській області через падіння прольоту мосту на перегоні Остапово - Михайлівська копальня, повідомили в РЖД. Травму отримав машиніст локомотива, на рух поїздів далекого прямування ситуація не впливає, кажуть у компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!!
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
буде відомста
коли вони зчиняли геноцид незалежних чеченців,
вбивали їх тисячами,
виставляли жінок і дітей перед танками
гнали на мінні поля,
то в них вокзали і автобуси злітали в повітря..
Дивно, що ми чекаємо ще так довго..
Якщо не було - то це не ми.
у терпил-идиотов, кацаподебилов, каждый день - последний бой, который трудный самый...