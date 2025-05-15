Знищений міст через річку Вовча у селі Тишанка на Бєлгородщині. ВIДЕО
У прикордонному селі Тишанка на Бєлгородщині знищено автомобільний міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно зруйнований міст та вогонь, що горить на невеликій частині конструкції. Міст зафільмований камерою безпілотника.
LondonVovcha Bridge Is Falling Down...