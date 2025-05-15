УКР
Знищений міст через річку Вовча у селі Тишанка на Бєлгородщині. ВIДЕО

У прикордонному селі Тишанка на Бєлгородщині знищено автомобільний міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно зруйнований міст та вогонь, що горить на невеликій частині конструкції. Міст зафільмований камерою безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У селі Снагость на Курщині знищено автомобільний міст: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВIДЕО

знищений міст через річку вовча

Також дивіться: Окупант зафільмував два прильоти по своєму підрозділу із епіцентру удару. ВIДЕО

міст (1257) знищення (8017) Бєлгород (517)
London Vovcha Bridge Is Falling Down...
15.05.2025 16:47 Відповісти
Біг Бен зіграв?)
15.05.2025 17:06 Відповісти
То "вічний вогонь".
15.05.2025 18:45 Відповісти
Такого розміру знищений міст через калюжу відновлюється протягом години . Для більш стійкого , впевненого результату не вистачає ще мінімум двох вибухів .
15.05.2025 21:08 Відповісти
 
 