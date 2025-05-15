Уничтожен мост через реку Волчья в селе Тишанка на Белгородщине. ВИДЕО
В приграничном селе Тишанка на Белгородщине уничтожен автомобильный мост.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно разрушенный мост и огонь, горящий на небольшой части конструкции. Мост снят камерой беспилотника.
LondonVovcha Bridge Is Falling Down...