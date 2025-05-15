РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9599 посетителей онлайн
Новости Видео Бои в Белгородской области РФ
6 907 4

Уничтожен мост через реку Волчья в селе Тишанка на Белгородщине. ВИДЕО

В приграничном селе Тишанка на Белгородщине уничтожен автомобильный мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно разрушенный мост и огонь, горящий на небольшой части конструкции. Мост снят камерой беспилотника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО

мост в Тишанке на Белгородщине

Также смотрите: Оккупант снял два прилета по своему подразделению из эпицентра удара. ВИДЕО

Автор: 

мост (1040) уничтожение (7703) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
London Vovcha Bridge Is Falling Down...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:47 Ответить
Біг Бен зіграв?)
показать весь комментарий
15.05.2025 17:06 Ответить
То "вічний вогонь".
показать весь комментарий
15.05.2025 18:45 Ответить
Такого розміру знищений міст через калюжу відновлюється протягом години . Для більш стійкого , впевненого результату не вистачає ще мінімум двох вибухів .
показать весь комментарий
15.05.2025 21:08 Ответить
 
 