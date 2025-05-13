РУС
14 450 25

Оккупант заснял два прилета по своему подразделению из эпицентра удара. ВИДЕО

Украинские воины попали в группу из по меньшей мере из шести российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент двух прилетов снял один из россиян. На записи атаки видно, что группа оккупантов находилась на поврежденном мосту и собиралась бежать. Именно в этот момент прозвучало два взрыва. После второго взрыва россиянин выпустил телефон, которым вел съемку. На записи слышны крики раненых.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

армия РФ (20331) уничтожение (7685) Курск (1179)
Топ комментарии
+25
Кореспондент здається зломався.🤕
13.05.2025 10:45 Ответить
13.05.2025 10:45 Ответить
+16
здох падло
13.05.2025 10:43 Ответить
13.05.2025 10:43 Ответить
+14
Це був останній дубль.
13.05.2025 10:48 Ответить
13.05.2025 10:48 Ответить
Не встигли....
13.05.2025 10:43 Ответить
13.05.2025 10:43 Ответить
добре хоч люди не пострадали
13.05.2025 14:04 Ответить
13.05.2025 14:04 Ответить
здох падло
13.05.2025 10:43 Ответить
13.05.2025 10:43 Ответить
Кореспондент здається зломався.🤕
13.05.2025 10:45 Ответить
13.05.2025 10:45 Ответить
"Двіжуха" прилетіла до орків.
13.05.2025 10:46 Ответить
13.05.2025 10:46 Ответить
Це був останній дубль.
13.05.2025 10:48 Ответить
13.05.2025 10:48 Ответить
Не вдалий ракурс. Приженіть ще кацапів на той міст. Дубль номер два.
13.05.2025 10:51 Ответить
13.05.2025 10:51 Ответить
Здається, що там і льоня і той орк - всьо
13.05.2025 10:56 Ответить
13.05.2025 10:56 Ответить
Тільки куски м'яса вверх летять і йоржі лякаються. (міст через р.Сейм у с.Званне Курщина).
13.05.2025 10:57 Ответить
13.05.2025 10:57 Ответить
мені здається шо уїбнув на той світ
13.05.2025 10:57 Ответить
13.05.2025 10:57 Ответить
По ходу льоне КІZDA)
13.05.2025 11:07 Ответить
13.05.2025 11:07 Ответить
Буде що кобзону показати
13.05.2025 11:09 Ответить
13.05.2025 11:09 Ответить
Друг, аставь дакурить! А в ответ тока "А-а-а!"...
13.05.2025 11:20 Ответить
13.05.2025 11:20 Ответить
Вiн думав, що оператори не вмирають
13.05.2025 11:26 Ответить
13.05.2025 11:26 Ответить
Кастинг до концерту кабздона...
13.05.2025 11:41 Ответить
13.05.2025 11:41 Ответить
13.05.2025 11:52 Ответить
13.05.2025 11:52 Ответить
Мед для вух,поставлю собі на будильник.
13.05.2025 11:55 Ответить
13.05.2025 11:55 Ответить
Не курите на Курщине - будете жареными курями!
13.05.2025 12:36 Ответить
13.05.2025 12:36 Ответить
Я вже хвилювався, що хтось виживе. А ні, здаєтся, що все добре)))
13.05.2025 12:51 Ответить
13.05.2025 12:51 Ответить
чтоб вы все попередохли оккупанты рашисты поганые!!!!
13.05.2025 13:01 Ответить
13.05.2025 13:01 Ответить
Вже ніхто нікуди не уйобує.
13.05.2025 13:08 Ответить
13.05.2025 13:08 Ответить
Гарний телефон.Працює...
13.05.2025 13:33 Ответить
13.05.2025 13:33 Ответить
13.05.2025 13:58 Ответить
13.05.2025 13:58 Ответить
А справедливість інколи існує...
13.05.2025 16:25 Ответить
13.05.2025 16:25 Ответить
А Льоня де подівся?
13.05.2025 19:47 Ответить
13.05.2025 19:47 Ответить
 
 