Оккупант заснял два прилета по своему подразделению из эпицентра удара. ВИДЕО
Украинские воины попали в группу из по меньшей мере из шести российских военных на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент двух прилетов снял один из россиян. На записи атаки видно, что группа оккупантов находилась на поврежденном мосту и собиралась бежать. Именно в этот момент прозвучало два взрыва. После второго взрыва россиянин выпустил телефон, которым вел съемку. На записи слышны крики раненых.
Внимание! Ненормативная лексика!
MausMike
а ес #372967
Vasyl Ivanyk
Luk Viktor
ПАРАБЕЛЛУМ 777
а ес #372967
MausMike
Сергій Зеляк
Vasyl Ivanyk
CrossFirenko
tit sveet
Анатолій Панасюк
владимир культенко
Игорь Томилов
wadpas
Владислав Сварчевський
jack nicholson
Юрист Правильный
WRX WRX
Ігор Круглій
Nick Nemo
Andrey S #494506
илья фёдоров #571810
Michael Barsukov
Віктор Кравчук
Hrysha Hlyba #582024
Alexandr Cherepchenko #551398
Русский Алкаш
