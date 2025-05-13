Оккупант заснял два прилета по своему подразделению из эпицентра удара. ВИДЕО

Украинские воины попали в группу из по меньшей мере из шести российских военных на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент двух прилетов снял один из россиян. На записи атаки видно, что группа оккупантов находилась на поврежденном мосту и собиралась бежать. Именно в этот момент прозвучало два взрыва. После второго взрыва россиянин выпустил телефон, которым вел съемку. На записи слышны крики раненых.

Внимание! Ненормативная лексика!

