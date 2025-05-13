УКР
Окупант зафільмував два прильоти по своєму підрозділу із епіцентру удару. ВIДЕО

Українські воїни поцілили у групу із щонайменше із шести російських військових на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент двох прильотів зафільмував один із росіян. На записі атаки видно, що група окупантів перебувала на пошкодженому мосту і збиралася втікати. Саме у цей момент пролунало два вибухи. Після другого вибуху росіянин випустив телефон, яким вів зйомку. На записі чути крики поранених.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські дрони "двохсотять" окупантів, які покинули свого пораненого поплічника. ВIДЕО

армія рф (18483) знищення (7998) Курськ (1190)
+25
Кореспондент здається зломався.🤕
13.05.2025 10:45 Відповісти
+16
здох падло
13.05.2025 10:43 Відповісти
+14
Це був останній дубль.
13.05.2025 10:48 Відповісти
Не встигли....
13.05.2025 10:43 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
13.05.2025 14:04 Відповісти
здох падло
13.05.2025 10:43 Відповісти
Кореспондент здається зломався.🤕
13.05.2025 10:45 Відповісти
"Двіжуха" прилетіла до орків.
13.05.2025 10:46 Відповісти
Це був останній дубль.
13.05.2025 10:48 Відповісти
Не вдалий ракурс. Приженіть ще кацапів на той міст. Дубль номер два.
13.05.2025 10:51 Відповісти
Здається, що там і льоня і той орк - всьо
13.05.2025 10:56 Відповісти
Тільки куски м'яса вверх летять і йоржі лякаються. (міст через р.Сейм у с.Званне Курщина).
13.05.2025 10:57 Відповісти
мені здається шо уїбнув на той світ
13.05.2025 10:57 Відповісти
По ходу льоне КІZDA)
13.05.2025 11:07 Відповісти
Буде що кобзону показати
13.05.2025 11:09 Відповісти
Друг, аставь дакурить! А в ответ тока "А-а-а!"...
13.05.2025 11:20 Відповісти
Вiн думав, що оператори не вмирають
13.05.2025 11:26 Відповісти
Кастинг до концерту кабздона...
13.05.2025 11:41 Відповісти
13.05.2025 11:52 Відповісти
Мед для вух,поставлю собі на будильник.
13.05.2025 11:55 Відповісти
Не курите на Курщине - будете жареными курями!
13.05.2025 12:36 Відповісти
Я вже хвилювався, що хтось виживе. А ні, здаєтся, що все добре)))
13.05.2025 12:51 Відповісти
чтоб вы все попередохли оккупанты рашисты поганые!!!!
13.05.2025 13:01 Відповісти
Вже ніхто нікуди не уйобує.
13.05.2025 13:08 Відповісти
Гарний телефон.Працює...
13.05.2025 13:33 Відповісти
13.05.2025 13:58 Відповісти
А справедливість інколи існує...
13.05.2025 16:25 Відповісти
А Льоня де подівся?
13.05.2025 19:47 Відповісти
 
 