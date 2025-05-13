Окупант зафільмував два прильоти по своєму підрозділу із епіцентру удару. ВIДЕО
Українські воїни поцілили у групу із щонайменше із шести російських військових на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент двох прильотів зафільмував один із росіян. На записі атаки видно, що група окупантів перебувала на пошкодженому мосту і збиралася втікати. Саме у цей момент пролунало два вибухи. Після другого вибуху росіянин випустив телефон, яким вів зйомку. На записі чути крики поранених.
Увага! Ненормативна лексика!
