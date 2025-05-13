Українські дрони "двохсотять" окупантів, які покинули свого пораненого поплічника. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" ліквідували трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що спочатку поранень зазнав один із окупантів. Його поплічники без зайвих роздумів покинули пораненого. Утім, за кілька хвилин дрони "задвохсотили" і їх.

