Українські дрони "двохсотять" окупантів, які покинули свого пораненого поплічника. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" ліквідували трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що спочатку поранень зазнав один із окупантів. Його поплічники без зайвих роздумів покинули пораненого. Утім, за кілька хвилин дрони "задвохсотили" і їх.
Топ коментарі
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар13.05.2025 10:32 Відповісти Посилання
+4 Сергій Малецький
показати весь коментар13.05.2025 12:15 Відповісти Посилання
+3 wadpas
показати весь коментар13.05.2025 10:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ноженьки в ряд,
трамвай переехал
отряд октябрят
нєбросают!
Слава Україні!