Українські дрони "двохсотять" окупантів, які покинули свого пораненого поплічника. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади Нацгвардії "Рубіж" ліквідували трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної бойової роботи українських воїнів видно, що спочатку поранень зазнав один із окупантів. Його поплічники без зайвих роздумів покинули пораненого. Утім, за кілька хвилин дрони "задвохсотили" і їх.

армія рф (18483) знищення (7998) 4 оперативна бригада НГУ (8) дрони (5293)
Топ коментарі
+9
Це була гарна мирна угода з рашистами. Побільше таких угод. Донатьте на дрони бо це заспокоює нерви після перегляду новин
показати весь коментар
13.05.2025 10:32 Відповісти
+4
Класне відео . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
13.05.2025 12:15 Відповісти
+3
Що навіть простиня не допомогла?))
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"Вхід - рубль, вихід - два" - така доля .... За все потрібно платити!!!
показати весь коментар
13.05.2025 10:19 Відповісти
Kill zone.
показати весь коментар
13.05.2025 10:21 Відповісти
Що навіть простиня не допомогла?))
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
Приводять до тями
показати весь коментар
13.05.2025 10:29 Відповісти
Це була гарна мирна угода з рашистами. Побільше таких угод. Донатьте на дрони бо це заспокоює нерви після перегляду новин
показати весь коментар
13.05.2025 10:32 Відповісти
А меньше набо было свистеть, рюские своих не бросають, пришлось ответить за базар...
показати весь коментар
13.05.2025 10:51 Відповісти
Судя по видео, у нг дроны в избытке.
показати весь коментар
13.05.2025 11:39 Відповісти
На шмаття...
показати весь коментар
13.05.2025 11:59 Відповісти
рученьки вместе,
ноженьки в ряд,
трамвай переехал
отряд октябрят
показати весь коментар
13.05.2025 12:02 Відповісти
Класне відео . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
13.05.2025 12:15 Відповісти
Русскіє своіх нє бросают!
показати весь коментар
13.05.2025 12:53 Відповісти
как так? ведь под газеткой спрятался
показати весь коментар
13.05.2025 13:35 Відповісти
Чемпионы по синхронному умиранию 😂
показати весь коментар
13.05.2025 18:36 Відповісти
За чим вдерлися, московіти смердючі в Мирну Україну, те вони і отримали!! Смерть окупантам!!
Слава Україні!
показати весь коментар
13.05.2025 19:01 Відповісти
Дуже душевний музон...
показати весь коментар
13.05.2025 19:49 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 21:16 Відповісти
 
 