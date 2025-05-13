Украинские дроны "двухсотят" оккупантов, бросивших своего раненого соратника. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" ликвидировали трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинских воинов видно, что сначала ранения получил один из оккупантов. Его приспешники без лишних раздумий покинули раненого. Но через несколько минут дроны "задвохсотили" и их.

