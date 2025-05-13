РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
8 104 16

Украинские дроны "двухсотят" оккупантов, бросивших своего раненого соратника. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" ликвидировали трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной боевой работы украинских воинов видно, что сначала ранения получил один из оккупантов. Его приспешники без лишних раздумий покинули раненого. Но через несколько минут дроны "задвохсотили" и их.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российского военного приспешники закопали по шею в землю за невыполнение приказа: "Закрой свое #бало! Нех#й было съ#бываться!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) уничтожение (7685) 4 оперативна бригада НГУ (8) дроны (4442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це була гарна мирна угода з рашистами. Побільше таких угод. Донатьте на дрони бо це заспокоює нерви після перегляду новин
показать весь комментарий
13.05.2025 10:32 Ответить
+4
Класне відео . Слава ЗСУ .
показать весь комментарий
13.05.2025 12:15 Ответить
+3
Що навіть простиня не допомогла?))
показать весь комментарий
13.05.2025 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вхід - рубль, вихід - два" - така доля .... За все потрібно платити!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:19 Ответить
Kill zone.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:21 Ответить
Що навіть простиня не допомогла?))
показать весь комментарий
13.05.2025 10:29 Ответить
Приводять до тями
показать весь комментарий
13.05.2025 10:29 Ответить
Це була гарна мирна угода з рашистами. Побільше таких угод. Донатьте на дрони бо це заспокоює нерви після перегляду новин
показать весь комментарий
13.05.2025 10:32 Ответить
А меньше набо было свистеть, рюские своих не бросають, пришлось ответить за базар...
показать весь комментарий
13.05.2025 10:51 Ответить
Судя по видео, у нг дроны в избытке.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:39 Ответить
На шмаття...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:59 Ответить
рученьки вместе,
ноженьки в ряд,
трамвай переехал
отряд октябрят
показать весь комментарий
13.05.2025 12:02 Ответить
Класне відео . Слава ЗСУ .
показать весь комментарий
13.05.2025 12:15 Ответить
Русскіє своіх нє бросают!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:53 Ответить
как так? ведь под газеткой спрятался
показать весь комментарий
13.05.2025 13:35 Ответить
Чемпионы по синхронному умиранию 😂
показать весь комментарий
13.05.2025 18:36 Ответить
За чим вдерлися, московіти смердючі в Мирну Україну, те вони і отримали!! Смерть окупантам!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.05.2025 19:01 Ответить
Дуже душевний музон...
показать весь комментарий
13.05.2025 19:49 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 21:16 Ответить
 
 