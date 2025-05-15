РУС
В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост - и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россияне из села Снагость в Курской области снимают уничтоженный автомобильный мост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что мост разлетелся вдребезги после "прилетика".

Также смотрите: Зачистка лесополосы от россиян вблизи поселка Теткино на Курщине. ВИДЕО

армия РФ (20346) мост (1040) логистика (36) Курск (1179)
+8
не бреши кацап , не було ніякого прильоту то браконьєри рибу глушили !
15.05.2025 12:12 Ответить
+7
а на віщо вам руснявим мости ? ви їх не любите ,розбомбили наші мости дома ,і ми будемо так робити, на взаєм
15.05.2025 12:03 Ответить
+5
дедыжваивали....
15.05.2025 12:04 Ответить
Снагость - ето же благость.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:09 Ответить
че , не нравится путинский движ ???)))
показать весь комментарий
15.05.2025 12:27 Ответить
а что случилось ?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:28 Ответить
Бил прольот, и прольот нєт😂😂😂
показать весь комментарий
15.05.2025 13:00 Ответить
У московіта, радість і гордість за Україну!!
А на ******, чекає кувалда вагнерівців!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:07 Ответить
А может бобры?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:28 Ответить
Маста нету((( Трєвожна....
показать весь комментарий
15.05.2025 17:19 Ответить
 
 