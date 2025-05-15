10 412 10
В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост - и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россияне из села Снагость в Курской области снимают уничтоженный автомобильный мост.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео утверждает, что мост разлетелся вдребезги после "прилетика".
А на ******, чекає кувалда вагнерівців!