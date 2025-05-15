10 412 10
У селі Снагость на Курщині знищено автомобільний міст: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни із села Снагость на Курщині фільмують знищений автомобільний міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що міст розлетівся на друзки після "прильотіка".
