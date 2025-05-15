УКР
У селі Снагость на Курщині знищено автомобільний міст: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни із села Снагость на Курщині фільмують знищений автомобільний міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео стверджує, що міст розлетівся на друзки після "прильотіка". 

армія рф (18498) міст (1257) логістика (65) Курськ (1191)
+8
не бреши кацап , не було ніякого прильоту то браконьєри рибу глушили !
15.05.2025 12:12 Відповісти
+7
а на віщо вам руснявим мости ? ви їх не любите ,розбомбили наші мости дома ,і ми будемо так робити, на взаєм
15.05.2025 12:03 Відповісти
+5
дедыжваивали....
15.05.2025 12:04 Відповісти
Снагость - ето же благость.
15.05.2025 12:09 Відповісти
че , не нравится путинский движ ???)))
15.05.2025 12:27 Відповісти
а что случилось ?
15.05.2025 12:28 Відповісти
Бил прольот, и прольот нєт😂😂😂
15.05.2025 13:00 Відповісти
У московіта, радість і гордість за Україну!!
А на ******, чекає кувалда вагнерівців!
15.05.2025 13:07 Відповісти
А может бобры?
15.05.2025 13:28 Відповісти
Маста нету((( Трєвожна....
15.05.2025 17:19 Відповісти
 
 