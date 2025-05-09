Віслюк із армії РФ скинув вантаж і намагається втекти від росіян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВIДЕО

Віслючок, "мобілізований" до російської армії, після першого ж вибуху вирішив податися у дезертири і покинути доручений йому окупантами вантаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що тварина після вибуху майже миттєво звільняється від двох мішків і намагається бігти у протилежному напрямку. Однак, судячи із відео, окупантам вдалося його зупинити.

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