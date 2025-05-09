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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій Жорстоке поводження з тваринами
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Віслюк із армії РФ скинув вантаж і намагається втекти від росіян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВIДЕО

Віслючок, "мобілізований" до російської армії, після першого ж вибуху вирішив податися у дезертири і покинути доручений йому окупантами вантаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що тварина після вибуху майже миттєво звільняється від двох мішків і намагається бігти у протилежному напрямку. Однак, судячи із відео, окупантам вдалося його зупинити.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться: Окупанти хизуються новою логістикою: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) тварини (465) логістика (57)


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Топ коментарі
+16
Тварини розумніші за кацапів.
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09.05.2025 11:01
+9
а куди дивляться зоозахисники, кацапські?, Трумберг? це ж, зжається, насильницька експлуатація тварин, тим паче в умовах бойових дій, тобто особливо жорстоке поводження з тваринами.
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09.05.2025 11:04
+6
На "парад побєдобєсія" віслюка!
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09.05.2025 10:59
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На "парад побєдобєсія" віслюка!
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09.05.2025 10:59 Відповісти
Тварини розумніші за кацапів.
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09.05.2025 11:01 Відповісти
Ішак - точно іноагент!
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09.05.2025 11:01 Відповісти
ну, на*єр, сказав віслюк і подався в СЗЧ...
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09.05.2025 11:01 Відповісти
Похоже ослика редко используют по-назначению... Насилуют в извращенной форме(
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09.05.2025 11:01 Відповісти
Бідна тварина😔😔🤬
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09.05.2025 11:04 Відповісти
а куди дивляться зоозахисники, кацапські?, Трумберг? це ж, зжається, насильницька експлуатація тварин, тим паче в умовах бойових дій, тобто особливо жорстоке поводження з тваринами.
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09.05.2025 11:04 Відповісти
Якщо тумблєр розкриє рота у бік русні, жорстоке поводження буде вже з нею самою: лішат довольстія.
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09.05.2025 11:23 Відповісти
пришиють СОЧ тварині.
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09.05.2025 11:15 Відповісти
Навіть віслюки і ті від кацапів тікають.
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09.05.2025 11:19 Відповісти
цирк !!! вторая армия мира )))
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09.05.2025 11:23 Відповісти
Були колись часи.Ганнібал ще в 200-х роках до нашої Ери використовував слонів.Зброя вже не та,віслюк проти слона це як муха проти бика.
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09.05.2025 11:24 Відповісти
Отак треба осла***** рашистів...
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09.05.2025 11:31 Відповісти
На відео два віслюка знущаються над бідною тваринкою.
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09.05.2025 11:42 Відповісти
 
 