Осел из армии РФ сбросил груз и пытается убежать от россиян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО
Ослик "мобилизованный" в российскую армию после первого же взрыва решил податься в дезертиры и покинуть порученный ему оккупантами груз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что животное после взрыва почти мгновенно освобождается от двух мешков и пытается бежать в противоположном направлении. Однако, судя по видео, оккупантам удалось его остановить.
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