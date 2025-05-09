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Осел из армии РФ сбросил груз и пытается убежать от россиян: "Стой, сука! Ты куда, нах#й! Стоять, бл#дь!". ВИДЕО

Ослик "мобилизованный" в российскую армию после первого же взрыва решил податься в дезертиры и покинуть порученный ему оккупантами груз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях видно, что животное после взрыва почти мгновенно освобождается от двух мешков и пытается бежать в противоположном направлении. Однако, судя по видео, оккупантам удалось его остановить.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Оккупанты хвастаются новой логистикой: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) животные (934) логистика (30)


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Топ комментарии
+31
Тварини розумніші за кацапів.
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09.05.2025 11:01
+16
На "парад побєдобєсія" віслюка!
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09.05.2025 10:59
+14
а куди дивляться зоозахисники, кацапські?, Трумберг? це ж, зжається, насильницька експлуатація тварин, тим паче в умовах бойових дій, тобто особливо жорстоке поводження з тваринами.
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09.05.2025 11:04
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На "парад побєдобєсія" віслюка!
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09.05.2025 10:59 Ответить
Тварини розумніші за кацапів.
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09.05.2025 11:01 Ответить
Ішак - точно іноагент!
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09.05.2025 11:01 Ответить
ну, на*єр, сказав віслюк і подався в СЗЧ...
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09.05.2025 11:01 Ответить
Похоже ослика редко используют по-назначению... Насилуют в извращенной форме(
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09.05.2025 11:01 Ответить
Бідна тварина😔😔🤬
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09.05.2025 11:04 Ответить
а куди дивляться зоозахисники, кацапські?, Трумберг? це ж, зжається, насильницька експлуатація тварин, тим паче в умовах бойових дій, тобто особливо жорстоке поводження з тваринами.
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09.05.2025 11:04 Ответить
Якщо тумблєр розкриє рота у бік русні, жорстоке поводження буде вже з нею самою: лішат довольстія.
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09.05.2025 11:23 Ответить
пришиють СОЧ тварині.
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09.05.2025 11:15 Ответить
Навіть віслюки і ті від кацапів тікають.
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09.05.2025 11:19 Ответить
цирк !!! вторая армия мира )))
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09.05.2025 11:23 Ответить
Були колись часи.Ганнібал ще в 200-х роках до нашої Ери використовував слонів.Зброя вже не та,віслюк проти слона це як муха проти бика.
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09.05.2025 11:24 Ответить
Отак треба осла***** рашистів...
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09.05.2025 11:31 Ответить
На відео два віслюка знущаються над бідною тваринкою.
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09.05.2025 11:42 Ответить
СЗЧ!!!
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09.05.2025 12:03 Ответить
Ему же не платят за риск.
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09.05.2025 12:17 Ответить
і ладу-каліку не подарують.
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09.05.2025 13:50 Ответить
животное умнее его хозяина!
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09.05.2025 12:58 Ответить
Так кацапы организуют ослинные загран-отряды!
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09.05.2025 13:32 Ответить
смердючі нелюди. Нещасні тваринки, шкода їх, їм страшно, вони тікають, а двоногі тварини їх знищують.
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09.05.2025 13:49 Ответить
 
 