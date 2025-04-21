Оккупанты хвастаются новой логистикой: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов осматривают ослика навязанного военным снаряжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков, который, вероятно, случайно встретил на своем боевом пути новый логистический транспорт.
"Зоопарк", - говорит он в конце записи и, вероятно, нецензурно ругается, комментируя увиденное.
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+20 Денис Коновалов #551584
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Какцап детектед. Садись, двойка.
Питання одне: "де там номерні знаки кріпляться?...
Согласно соглашению, израильские и украинские партнеры создадут резерв препарата PLX-R18, созданного из клеток плаценты: именно он способен лечить радиационную болезнь.
Для начала израильская фирма изготовит и поставит в хранилища "Гемафонда" 12 тысяч доз PLX-R18, достаточных для лечения 6 тысяч человек.
В случае необходимости их будут доставлять в медицинские учреждения по всей Украине.
Ослик буде як трофеЙ.....
один ослик буде на утримуванні по коштах як 2-3 наших пенсіонера!!!!
Тут, мабуть, те саме... Головне, чого верблюдів не використовують... Просто для них потрібна табуретка...
на вигляд розумніший ніж нинішній вiслюк
І ще - крикунам, що виробляють наземні дрони для ЗСУ і хизуються цим, пропоную самим віпробувати їх в посадці поблизу нуля. Тільки після цього дозволити їх використовувати військовим.