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Оккупанты хвастаются новой логистикой: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов осматривают ослика навязанного военным снаряжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков, который, вероятно, случайно встретил на своем боевом пути новый логистический транспорт.

"Зоопарк", - говорит он в конце записи и, вероятно, нецензурно ругается, комментируя увиденное.

Также смотрите: Колонна армии РФ из пяти всадников движется по оккупированному селу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) животные (932) логистика (29)


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Топ комментарии
+20
Не здивуюся, якщо осел у них головний.
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21.04.2025 17:46
+14
Козли «вєдут осліка»!
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21.04.2025 17:48
+9
А ********** Грета Тумберг ничего в защиту осликов не хочет заявить паРаше?!
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21.04.2025 18:04
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Не здивуюся, якщо осел у них головний.
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21.04.2025 17:46 Ответить
нє, треба як ти всьопропальщину під кожною новиною тулити
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21.04.2025 17:49 Ответить
ти думаєш тут одні дурники які нічого не розуміють, а тут приходить якийсь чувак під юніон джеком і англійським іменем і нам сірим і убогим все розяснює?
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21.04.2025 17:59 Ответить
Irving Fisher
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Я читаю: 0

Реєстрація: 21.04.2025

Какцап детектед. Садись, двойка.
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21.04.2025 17:56 Ответить
Ога- а ще ти забув написати що це все постанова, знята клятими біндерамі на львівській кіностудії.
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21.04.2025 17:58 Ответить
Козли «вєдут осліка»!
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21.04.2025 17:48 Ответить
До Варшави і Берліна вже недалеко.
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21.04.2025 17:54 Ответить
У 1945-му калмицькі верблюди дійшли до Берліна. Правда, разом з представниками п"ятнадцяти союзних республік... Зараз Росія буксує в Україні, і доросла тільки до ослів...
Питання одне: "де там номерні знаки кріпляться?...
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21.04.2025 17:59 Ответить
Не вспіє ослік зареєструватися на тєхпачпорта.... Надругаються збоченці(
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21.04.2025 19:13 Ответить
Головне щоб дроністи, віслюка не покалічили
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21.04.2025 17:57 Ответить
Ослопіхота - новий рід військ ...))
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21.04.2025 18:03 Ответить
А ********** Грета Тумберг ничего в защиту осликов не хочет заявить паРаше?!
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21.04.2025 18:04 Ответить
После того как в феврале российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС, израильская биотехнологическая компания Pluri заключила эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови Hemafund ("Гемафонд").

Согласно соглашению, израильские и украинские партнеры создадут резерв препарата PLX-R18, созданного из клеток плаценты: именно он способен лечить радиационную болезнь.
Для начала израильская фирма изготовит и поставит в хранилища "Гемафонда" 12 тысяч доз PLX-R18, достаточных для лечения 6 тысяч человек.
В случае необходимости их будут доставлять в медицинские учреждения по всей Украине.
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21.04.2025 18:04 Ответить
Наші дроняри не живодери - будуть чекати коли ослик розвантажеться і тоді по БК нанесуть удар....
Ослик буде як трофеЙ.....
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21.04.2025 18:06 Ответить
ні. і козли і віслюки - то все полонені.
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21.04.2025 19:13 Ответить
там раціон різний і утримання....
один ослик буде на утримуванні по коштах як 2-3 наших пенсіонера!!!!
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21.04.2025 19:19 Ответить
Хлопці, які побували в полоні у "духів", у Афгані, розказували: "У них універсальне використання ослів було: вдень - ішак, возить зброю та **********... Вночі - "ханум"...
Тут, мабуть, те саме... Головне, чого верблюдів не використовують... Просто для них потрібна табуретка...
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21.04.2025 20:49 Ответить
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21.04.2025 21:14 Ответить
Веслюків жалко. Тваринки ні в чому не винні.
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21.04.2025 18:11 Ответить
Залиште в спокої тварин,Оркі кончені. На собі тягайте.
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21.04.2025 18:12 Ответить
Потім, їх самих, московитів, як ослів будуть використовувати, піхотинці з Китаю!
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21.04.2025 18:15 Ответить
Все как родное .
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21.04.2025 18:24 Ответить
мені цікаво, коли захопим тваринку, куди його будуть записувати - в трофеї чи в полонені?
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21.04.2025 19:11 Ответить
До вагітних)
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21.04.2025 19:17 Ответить
кандидатом у президенти!!
на вигляд розумніший ніж нинішній вiслюк
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21.04.2025 19:29 Ответить
Знову під...ари попереду. Не завжди використовують бійців-верблюдів для доставки води та бк на передок, а виходить, що бережуть своїх людей.
І ще - крикунам, що виробляють наземні дрони для ЗСУ і хизуються цим, пропоную самим віпробувати їх в посадці поблизу нуля. Тільки після цього дозволити їх використовувати військовим.
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21.04.2025 20:10 Ответить
 
 