Оккупанты хвастаются новой логистикой: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой трое оккупантов осматривают ослика навязанного военным снаряжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана одним из захватчиков, который, вероятно, случайно встретил на своем боевом пути новый логистический транспорт.

"Зоопарк", - говорит он в конце записи и, вероятно, нецензурно ругается, комментируя увиденное.

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