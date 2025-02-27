Колонна армии РФ из пяти всадников движется по оккупированному селу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято движение колонны армии РФ из пяти всадников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана камерой видеорегистратора автомобиля, который обгонял колонну.

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