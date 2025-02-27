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Колонна армии РФ из пяти всадников движется по оккупированному селу. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято движение колонны армии РФ из пяти всадников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана камерой видеорегистратора автомобиля, который обгонял колонну.

Также смотрите: Ликвидированные российские захватчики валяются возле подбитой "буханки-кабриолета". ВИДЕО

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армия РФ (19035) война (1364) животные (930) технологии (665)


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Топ комментарии
+30
Якщо ти не бачиш принципіальної різниці між "впровадженням якогось додаткового технічного рішення" та "поверненням до гужового транспорту в логістиці", то ти реально тупий.

Якщо ти не знаєш, тупенький, то коні жерти хочуть. Багато. Набагато більше, ніж люди. Кони серуть. І набагато більше, ніж люди - коням потрібно набагато більше догляду, ніж механічним транспортним засобам, а би бути "працездатними". "Запчастини" поранених коней хєра зо два ти використаєш для приведення іншого коня в працездатний стан.

Тож вітаю засрашинську армію з поверненням навіть не до дідівської історії і способу ведення бойових дій другої чи першої світової, а до дідівської історії війни за Крим 1853 року. Реально "друга армія світу" впевнено перетворюється в зграю "духів-моджахедів". Одного не враховують - така армія навіть середньостроково може існувати тільки за активної та фанатичної підтримки місцевого населення. А таким на окупованих територіях навіть не тхне - ждуни там чекали на окупацію не для того, аби все віддати окупантам, а навпаки, чекали, що ***** особисто принесе їм чекову книжечку і талон на ладу-каліну.
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27.02.2025 09:58
+18
в авто дуже раді окупантам.
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27.02.2025 09:48
+18
У якій війні вони ведуть? Київ взяли за три дні чи три роки возяться у Донецькій області і докотились вже до кавалерії? З якої помиральної ями ви такі лізете останнім часом?
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27.02.2025 10:04
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Багато чого наробив ваш презедент, шоб ху...о напало - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M
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27.02.2025 13:16 Ответить
Як презедент перевів оборонку на однодений робочий тиждень - https://defence-ua.com/people_and_company/hkbm_z_bereznja_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_vsih_nezgodnih_chekaje_zvilnennja_dokument-5894.html
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27.02.2025 13:19 Ответить
Коли увесь світ попереджав - все готово до вторгенння - ваш презедент спокійно бухав водочку у буковелі, разом з дерьмаком - https://ua.news/ru/ukraine/rossyya-vtorgnetsya-v-ukraynu-na-protyazhenyy-48-chasov-belyj-dom
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27.02.2025 13:21 Ответить
Оборонне замовлення вашим презедентом на 22 рік - жодної ракети, стугни, Богдани. На все ЗСУ - 80 мінометів - https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/15/novost/bezopasnost/minoborony-ozvuchili-kolichestvo-*******-texniki-peredannoj-vsu-nachala-2021-goda
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27.02.2025 13:24 Ответить
Як зеленский здавав бетоні лінії укріплень на Донбасі рашистам, в одностороньому порядку і не турбувався цим - https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-ukraina-gotova-demontuvati-svoi-ukriplennya-i-vidbuduvati-mist-u-stanitsi-20190708991309
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27.02.2025 13:26 Ответить
"Я не лох какойто" пам'ятають усі,це він казав в обличча добровольцю який з 2014 року захищав Україну,казав перед відвіденням військ з тих позицій що ці добровольці віддавали життя за них.Цей доброволець якого принизив зеленський загинув,загинув захищаючи Україну. На руках зеленського та його виборців кров загиблих Українців,бо з 2019р.було просране все,були створені всі умови для вторгнення.Це розуміють всі адекватні люди,окрім безмозгих довбнів як ви.
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27.02.2025 13:55 Ответить
Отличный аргумент в разговоре - это оскорбление оппонента
Удачи Вам и хорошего дня!
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27.02.2025 14:34 Ответить
А шо ти скажеш на ось це - це його суть(не плутати з тим шо йього хтось хоче обісцяти) чи воно бреше для ху..а - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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27.02.2025 16:17 Ответить
Цей військовий не загинув. Через два-три місяці він вмер - діагноз котрий йьому поставили - рак. Ви знаєте як виглядає хворий на рак на останній стадї. Отож.
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27.02.2025 16:13 Ответить
Я, ні. От як ваш презедент, знаючи з травня-червня 21 року про напад рашистів, йьому доповідала Українська Розвідка - 150 докладів, вирішив виконувати свої Констітуційни обов'язки по обороні - він просто перерахував майже увесь бюджет на своє крадівництво - на шляхи, по котрим потім і заходили рюськи фашисти - https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-ukraina-gotova-demontuvati-svoi-ukriplennya-i-vidbuduvati-mist-u-stanitsi-20190708991309
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27.02.2025 16:10 Ответить
ех тачанка четирі колеса
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27.02.2025 12:37 Ответить
Пора нам выпускать боевых комаров!
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27.02.2025 13:10 Ответить
"Вершники Апокалісісу (*********)" ...
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27.02.2025 13:57 Ответить
Якщо (коли ) скоро , щось подібне , з'явиться і в нас - цікаво буде почитати тутешніх коментаторів ...
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27.02.2025 14:16 Ответить
У вас якраз вже з'явилось. Тому біжи скоріше до рідних лаптів - вони коня в канаві доїдають.
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27.02.2025 14:57 Ответить
Тачанки вже снимают с хранения?
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27.02.2025 15:30 Ответить
Вот кавалерия подоспела.
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28.02.2025 06:44 Ответить
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