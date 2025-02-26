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Новости Видео Война
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Ликвидированные российские захватчики валяются возле подбитой "буханки-кабриолета". ВИДЕО

Украинские защитники из батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады с дрона-камикадзе атаковали российский УАЗ ("Буханку") с оккупантами.

Россияне ехали на штурм в "буханке-кабриолете", - машина была без крыши, поэтому беспилотник точно поразил захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) ликвидация (3472) 54 отдельная мехбригада (182)


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Топ комментарии
+7
Яка гарнюня єскалація! Невже це нам заборонять робити?
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26.02.2025 23:27
+7
Буханкоцид 4-й рік 🤣
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26.02.2025 23:32
+6
Песики не будуть голодними ходити
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26.02.2025 23:33
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Яка гарнюня єскалація! Невже це нам заборонять робити?
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26.02.2025 23:27 Ответить
Буханкоцид 4-й рік 🤣
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26.02.2025 23:32 Ответить
Песики не будуть голодними ходити
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26.02.2025 23:33 Ответить
А йа сцяду у кабріолєт, і паєду куда-небудь...
Там хтось ходидо біля... Чи не ВОВКИ ССО часом?
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27.02.2025 00:04 Ответить
Ехали , они ехали и приехали...на концерт Иосипа Давыдыча ...
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27.02.2025 00:20 Ответить
кабздох з прописной..))
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27.02.2025 02:33 Ответить
Хороша буханка. Правильно паркуєця
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27.02.2025 00:28 Ответить
Це не Буханка.Якщо без даху це Кабріолет.Єдине не розумію що там роблять дві колоди в кабріолеті?
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27.02.2025 00:58 Ответить
певно під лісорубів замаскуватися хотіли
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27.02.2025 10:05 Ответить
Париж Париж - сон наяву, старинніх стєн незиблємая сіла...
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27.02.2025 01:26 Ответить
Росіяни масово скаржаться на те, що УАЗ "Буханка" з написом "На Берлін", як і раніше, відвозять їх в Україну на концерт Кабдзона.
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27.02.2025 19:14 Ответить
 
 