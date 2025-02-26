Ликвидированные российские захватчики валяются возле подбитой "буханки-кабриолета". ВИДЕО
Украинские защитники из батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады с дрона-камикадзе атаковали российский УАЗ ("Буханку") с оккупантами.
Россияне ехали на штурм в "буханке-кабриолете", - машина была без крыши, поэтому беспилотник точно поразил захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.
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Там хтось ходидо біля... Чи не ВОВКИ ССО часом?