РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8969 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 391 5

Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников. ВИДЕО

Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников: большинство из них - разведывательного типа: "Суперкам", "Зала", "Орлан" и другие.

Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость каждого из таких разведывательных дронов - более 100 тысяч долларов. Однако у нас был разработан fpv-самолетик стоимостью от 700 долларов и выше, который эффективно уничтожает такие беспилотники", - сообщил на форуме "Украина. 2025 год" глава СБУ Василий Малюк.

"Кроме того, наши воины "минусуют" вражеские ударные дроны типа "Ланцет". Главное - эти беспилотники уже не передадут координаты для вражеских ракет, не будут корректировать российскую артиллерию и не будут уничтожать наши позиции", - написали спецназовцы.

Смотрите также: Воины 60-й ОМБр уничтожают пехоту противника, которая малыми группами пытается добраться до наших позиций. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) беспилотник (3529) война (1364) СБУ (19851) уничтожение (6823)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яких ворожих? То мирнi. Миж тут мир пiдписуем з цапами, чи що?
показать весь комментарий
26.02.2025 22:56 Ответить
Хто б не літав в Україні без дозволу , - Ворог.
показать весь комментарий
26.02.2025 23:04 Ответить
Молодці
показать весь комментарий
26.02.2025 23:13 Ответить
Тим, хто з Ілу та вартандеру, перейшов до орланів та суперкамів - ШАНА і Дяка!!!!
показать весь комментарий
27.02.2025 00:25 Ответить
 
 