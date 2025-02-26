Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников. ВИДЕО

Воины Службы безопасности Украины уничтожили 1676 вражеских беспилотников: большинство из них - разведывательного типа: "Суперкам", "Зала", "Орлан" и другие.

Об этом сообщили и опубликовали соответствующее видео в телеграм-канале Службы безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Стоимость каждого из таких разведывательных дронов - более 100 тысяч долларов. Однако у нас был разработан fpv-самолетик стоимостью от 700 долларов и выше, который эффективно уничтожает такие беспилотники", - сообщил на форуме "Украина. 2025 год" глава СБУ Василий Малюк.

"Кроме того, наши воины "минусуют" вражеские ударные дроны типа "Ланцет". Главное - эти беспилотники уже не передадут координаты для вражеских ракет, не будут корректировать российскую артиллерию и не будут уничтожать наши позиции", - написали спецназовцы.

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