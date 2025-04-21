Окупанти хизуються новою логістикою: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів оглядають віслючка, нав'юченого військовим спорядженням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із загарбників, який, ймовірно, випадково зустрів на своєму бойовому шляху новий логістичний транспорт.

"Зоопарк", - каже він у кінці запису і, ймовірно, нецензурно лається, коментуючи побачене.

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