Окупанти хизуються новою логістикою: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів оглядають віслючка, нав'юченого військовим спорядженням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із загарбників, який, ймовірно, випадково зустрів на своєму бойовому шляху новий логістичний транспорт.
"Зоопарк", - каже він у кінці запису і, ймовірно, нецензурно лається, коментуючи побачене.
Топ коментарі
+20 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар21.04.2025 17:46
+14 Погрібний Олександр
показати весь коментар21.04.2025 17:48
+9 Igor Abolinsh
показати весь коментар21.04.2025 18:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 21.04.2025
Какцап детектед. Садись, двойка.
Питання одне: "де там номерні знаки кріпляться?...
Согласно соглашению, израильские и украинские партнеры создадут резерв препарата PLX-R18, созданного из клеток плаценты: именно он способен лечить радиационную болезнь.
Для начала израильская фирма изготовит и поставит в хранилища "Гемафонда" 12 тысяч доз PLX-R18, достаточных для лечения 6 тысяч человек.
В случае необходимости их будут доставлять в медицинские учреждения по всей Украине.
Ослик буде як трофеЙ.....
один ослик буде на утримуванні по коштах як 2-3 наших пенсіонера!!!!
Тут, мабуть, те саме... Головне, чого верблюдів не використовують... Просто для них потрібна табуретка...
на вигляд розумніший ніж нинішній вiслюк
І ще - крикунам, що виробляють наземні дрони для ЗСУ і хизуються цим, пропоную самим віпробувати їх в посадці поблизу нуля. Тільки після цього дозволити їх використовувати військовим.