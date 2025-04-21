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Новини Відео Тварини у зоні бойових дій Жорстоке поводження з тваринами
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Окупанти хизуються новою логістикою: "УАЗики" закончились, "УРАЛы" закончились, пацаны ведут ослика". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє окупантів оглядають віслючка, нав'юченого військовим спорядженням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений одним із загарбників, який, ймовірно, випадково зустрів на своєму бойовому шляху новий логістичний транспорт.

"Зоопарк", - каже він у кінці запису і, ймовірно, нецензурно лається, коментуючи побачене.

Також дивіться: Колона армії РФ із п’яти вершників рухається окупованим селом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) тварини (463) логістика (56)


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Топ коментарі
+20
Не здивуюся, якщо осел у них головний.
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21.04.2025 17:46
+14
Козли «вєдут осліка»!
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21.04.2025 17:48
+9
А ********** Грета Тумберг ничего в защиту осликов не хочет заявить паРаше?!
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21.04.2025 18:04
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Не здивуюся, якщо осел у них головний.
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21.04.2025 17:46 Відповісти
нє, треба як ти всьопропальщину під кожною новиною тулити
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21.04.2025 17:49 Відповісти
ти думаєш тут одні дурники які нічого не розуміють, а тут приходить якийсь чувак під юніон джеком і англійським іменем і нам сірим і убогим все розяснює?
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21.04.2025 17:59 Відповісти
Irving Fisher
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Я читаю: 0

Реєстрація: 21.04.2025

Какцап детектед. Садись, двойка.
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21.04.2025 17:56 Відповісти
Ога- а ще ти забув написати що це все постанова, знята клятими біндерамі на львівській кіностудії.
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21.04.2025 17:58 Відповісти
Козли «вєдут осліка»!
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21.04.2025 17:48 Відповісти
До Варшави і Берліна вже недалеко.
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21.04.2025 17:54 Відповісти
У 1945-му калмицькі верблюди дійшли до Берліна. Правда, разом з представниками п"ятнадцяти союзних республік... Зараз Росія буксує в Україні, і доросла тільки до ослів...
Питання одне: "де там номерні знаки кріпляться?...
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21.04.2025 17:59 Відповісти
Не вспіє ослік зареєструватися на тєхпачпорта.... Надругаються збоченці(
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21.04.2025 19:13 Відповісти
Головне щоб дроністи, віслюка не покалічили
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21.04.2025 17:57 Відповісти
Ослопіхота - новий рід військ ...))
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21.04.2025 18:03 Відповісти
А ********** Грета Тумберг ничего в защиту осликов не хочет заявить паРаше?!
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21.04.2025 18:04 Відповісти
После того как в феврале российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС, израильская биотехнологическая компания Pluri заключила эксклюзивное соглашение с украинским банком пуповинной крови Hemafund ("Гемафонд").

Согласно соглашению, израильские и украинские партнеры создадут резерв препарата PLX-R18, созданного из клеток плаценты: именно он способен лечить радиационную болезнь.
Для начала израильская фирма изготовит и поставит в хранилища "Гемафонда" 12 тысяч доз PLX-R18, достаточных для лечения 6 тысяч человек.
В случае необходимости их будут доставлять в медицинские учреждения по всей Украине.
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21.04.2025 18:04 Відповісти
Наші дроняри не живодери - будуть чекати коли ослик розвантажеться і тоді по БК нанесуть удар....
Ослик буде як трофеЙ.....
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21.04.2025 18:06 Відповісти
ні. і козли і віслюки - то все полонені.
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21.04.2025 19:13 Відповісти
там раціон різний і утримання....
один ослик буде на утримуванні по коштах як 2-3 наших пенсіонера!!!!
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21.04.2025 19:19 Відповісти
Хлопці, які побували в полоні у "духів", у Афгані, розказували: "У них універсальне використання ослів було: вдень - ішак, возить зброю та **********... Вночі - "ханум"...
Тут, мабуть, те саме... Головне, чого верблюдів не використовують... Просто для них потрібна табуретка...
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21.04.2025 20:49 Відповісти
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21.04.2025 21:14 Відповісти
Веслюків жалко. Тваринки ні в чому не винні.
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21.04.2025 18:11 Відповісти
Залиште в спокої тварин,Оркі кончені. На собі тягайте.
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21.04.2025 18:12 Відповісти
Потім, їх самих, московитів, як ослів будуть використовувати, піхотинці з Китаю!
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21.04.2025 18:15 Відповісти
Все как родное .
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21.04.2025 18:24 Відповісти
мені цікаво, коли захопим тваринку, куди його будуть записувати - в трофеї чи в полонені?
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21.04.2025 19:11 Відповісти
До вагітних)
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21.04.2025 19:17 Відповісти
кандидатом у президенти!!
на вигляд розумніший ніж нинішній вiслюк
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21.04.2025 19:29 Відповісти
Знову під...ари попереду. Не завжди використовують бійців-верблюдів для доставки води та бк на передок, а виходить, що бережуть своїх людей.
І ще - крикунам, що виробляють наземні дрони для ЗСУ і хизуються цим, пропоную самим віпробувати їх в посадці поблизу нуля. Тільки після цього дозволити їх використовувати військовим.
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21.04.2025 20:10 Відповісти
 
 