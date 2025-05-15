Зачистка лесополосы от россиян вблизи поселка Теткино на Курщине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты зачистки от россиян лесополосы вблизи поселка Теткино на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из пункта управления боем.
Внимание! Ненормативная лексика!
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
chelsea man
показать весь комментарий15.05.2025 11:31 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
✘
Русский Алкаш
показать весь комментарий15.05.2025 12:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий15.05.2025 14:59 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий15.05.2025 23:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль