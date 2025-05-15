РУС
Зачистка лесополосы от россиян вблизи поселка Теткино на Курщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты зачистки от россиян лесополосы вблизи поселка Теткино на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из пункта управления боем.

Внимание! Ненормативная лексика!

говорят наши колумбийцы зачистили от корейцев на курщине
15.05.2025 11:31 Ответить
ось все це просування у трупах москалів
15.05.2025 12:28 Ответить
Все , як завжди - пара пілотів нищить кацапів ФПВшками , але біля тєлєка , в штабі , ціла купа "вболівальників"...
15.05.2025 14:59 Ответить
Зачем столько народу на кп?!
15.05.2025 23:40 Ответить
 
 