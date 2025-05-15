УКР
Зачистка лісосмуги від росіян поблизу селища Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти зачистки від росіян лісосмуги поблизу селища Тьоткіно на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із пункту управління боєм.

Увага! Ненормативна лексика!

говорят наши колумбийцы зачистили от корейцев на курщине
15.05.2025 11:31 Відповісти
ось все це просування у трупах москалів
15.05.2025 12:28 Відповісти
Все , як завжди - пара пілотів нищить кацапів ФПВшками , але біля тєлєка , в штабі , ціла купа "вболівальників"...
15.05.2025 14:59 Відповісти
Зачем столько народу на кп?!
15.05.2025 23:40 Відповісти
 
 