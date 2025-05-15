9 353 5
Зачистка лісосмуги від росіян поблизу селища Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти зачистки від росіян лісосмуги поблизу селища Тьоткіно на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений із пункту управління боєм.
Увага! Ненормативна лексика!
