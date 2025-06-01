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Новости Фото Авария на железной дороге в России
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Мосты обрушились на поезда в Брянской и Курской областях РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Брянской области РФ ночью обвалился мост, конструкция вместе с фурой упала на пассажирский поезд Климов-Москва, который в это время проезжал под мостом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших. 47 человек  госпитализированы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост якобы был взорван во время движения поезда и уже обвинил Украину в причастности к инциденту.

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подрыв моста в РФ
подрыв моста в РФ
подрыв моста в РФ
подрыв моста в РФ

Утром 1 июня стало известно об обвале еще одного моста в России, на этот раз в Курской области.

Тепловоз и три пустых вагона сошли с рельсов в Курской области из-за падения пролета моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник, сообщили в РЖД. Травму получил машинист локомотива, на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, говорят в компании.

мост подрыв РФ
мост подрыв РФ
мост подрыв РФ

Автор: 

мост (1030) поезд (1028) россия (96095)


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Топ комментарии
+34
Схоже на рязанскій сахар-думою незабаром почуємо звинувачення України у тероризмі...
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01.06.2025 08:49
+32
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01.06.2025 09:06
+20
А шо сі сталось?
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
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01.06.2025 08:53
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Схоже на рязанскій сахар-думою незабаром почуємо звинувачення України у тероризмі...
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01.06.2025 08:49 Ответить
Кацапів давно вже привчали, що «рязанський сахар» корисно для здоров'я расєюшки. Наприклад фільм «Шпион» 2012 року в повній версії, де герой Бондарчука підірвав тролейбус з 48 пасажирами і совок звинуватив німців.
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01.06.2025 10:12 Ответить
Ці два мости втомилися від війни, щодоби пропускаючи через себе десятки важких військових ешелонів. Сподіваємося, у найближчі дні втома пошириться на сотні таких споруд на усій території європейської частини кацапстану. У бетону теж колись закінчується терпіння.
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01.06.2025 11:02 Ответить
Мабуть якісь ******** - робити їм більше нічого - от і валять мости на поїзди
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01.06.2025 08:50 Ответить
По плану...
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01.06.2025 08:50 Ответить
Шось дуже схожу на вибухи будинків на Каширському шосе. Почерк явно ефесбешний...
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01.06.2025 08:51 Ответить
В РЖД і не таке буває! Крадуть гроші, ось тобі і наслідки!! Вялічіє…. Сруськай впєрдє… Усьо ж, па Плану прутіна!! Далі, ще буде!!
Слава Україні!!
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01.06.2025 08:53 Ответить
Героям слава !!
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01.06.2025 09:09 Ответить
А шо сі сталось?
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
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01.06.2025 08:53 Ответить
Ага. Лише чиєїсь голови дуже з-під трамваю (чи потягу) для повноти картини не вистачає.
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01.06.2025 09:06 Ответить
На брянщине всегда было сильное партизанское движение. Подпольный обком, так сказать в дие...
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01.06.2025 08:55 Ответить
не только самогон в землянках глушить, разминаться на подрывном деле тоже иногда надо!
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01.06.2025 09:00 Ответить
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01.06.2025 08:58 Ответить
Ну нарешті
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01.06.2025 09:01 Ответить
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01.06.2025 09:06 Ответить
Вьі за тридцать лєт нічєго нє строілі!
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01.06.2025 09:48 Ответить
Який жах
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01.06.2025 09:07 Ответить
Красівоє!!!
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01.06.2025 09:23 Ответить
Бракує дрона для аґанька)
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01.06.2025 09:27 Ответить
Може і робота нквс, але з іншого боку нашо їм така дрібниця ? Вони будинки можуть оптом підірвати і навіть якщо московити зловлять нквс за руку вони настільки тупорилі, що повірять в то що телевізору ***** скаже що це діло рук бендеровців .... класика
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01.06.2025 09:27 Ответить
"россійско-ізичниє бандєравци" могли б стати хітом на болотах
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01.06.2025 10:15 Ответить
"Шумєл сурово брянскій лєс..."
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01.06.2025 09:35 Ответить
вони б мали вже звикнути, ці тварини, що
буде відомста
коли вони зчиняли геноцид незалежних чеченців,
вбивали їх тисячами,
виставляли жінок і дітей перед танками
гнали на мінні поля,
то в них вокзали і автобуси злітали в повітря..
Дивно, що ми чекаємо ще так довго..
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01.06.2025 09:36 Ответить
Була бавовна?
Якщо не було - то це не ми.
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01.06.2025 09:41 Ответить
Ну ти бачив... Прямо падЬЙОр мостів якийсь...
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01.06.2025 09:44 Ответить
Ти чого хамиш, кацапе?
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01.06.2025 10:12 Ответить
Дебіл?
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01.06.2025 10:31 Ответить
Проходь. Не сумніваюсь, що мої підозри справдяться
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01.06.2025 10:41 Ответить
Дебілів в серйоз не сприймаю. Так шо заспокойся, та йди обстежуйся
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01.06.2025 10:54 Ответить
Я ж кажу шо ти дебіл. В мене донька
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01.06.2025 11:00 Ответить
Чого ти сюди приперся, Гандон СтародуП?
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01.06.2025 11:31 Ответить
Єто- не ми...
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01.06.2025 09:46 Ответить
у подыхающей Соссии всё идёт по плану сцаря *****, шнырлица ЦРУ, т.е. продолжаются необратимые процессы: "выпадают зубы, отваливается нос, прогрессирует энурез..", рушатся мосты-постройки, взрываются предприятия-склады..
у терпил-идиотов, кацаподебилов, каждый день - последний бой, который трудный самый...
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01.06.2025 09:48 Ответить
Спецоперация - она такая, в обе строны...
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01.06.2025 10:11 Ответить
Як казав Трамп після обстрілів кацапами цивільних об'єктів в Україні: "Вони воюють одне з одним".
Тому х.й з тими мостами, бо це логістика для підтримки бойових дій в Україні.
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01.06.2025 10:20 Ответить
треба подивитися на підірвані мости в 22 році на Україні , схоже працював один і тойже спеціаліст , це щоб свої не розслаблялись
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01.06.2025 10:26 Ответить
путинская движуха ШАГАЕТ по стране !!! гойдаааааа !!!
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01.06.2025 10:28 Ответить
пускай теперь выставляют часовых у каждого мостика !!!))
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01.06.2025 10:30 Ответить
"Рязанскій сахар-2 ". перед новими -старими стамбульськими переговорами. З розрахунку на те що "західні партнери" почнуть "чухати ріпу ". "а может нє всьо так однозначно".
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01.06.2025 10:34 Ответить
оказывается "падеж мостов" может быть заразным Особенно если там шастают военные грузы....
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01.06.2025 10:35 Ответить
а на Чонгарі мости не підірвали!
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01.06.2025 10:55 Ответить
Яка прикра несподіванка....
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01.06.2025 11:06 Ответить
Точно - на движение пассажирских поездов это не влияет - на фото видно, как тепловоз и вагоны перепозлают через упавший мост. 👌
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01.06.2025 12:13 Ответить
 
 