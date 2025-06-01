Мосты обрушились на поезда в Брянской и Курской областях РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Брянской области РФ ночью обвалился мост, конструкция вместе с фурой упала на пассажирский поезд Климов-Москва, который в это время проезжал под мостом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как отмечается, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших. 47 человек госпитализированы.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост якобы был взорван во время движения поезда и уже обвинил Украину в причастности к инциденту.
Утром 1 июня стало известно об обвале еще одного моста в России, на этот раз в Курской области.
Тепловоз и три пустых вагона сошли с рельсов в Курской области из-за падения пролета моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник, сообщили в РЖД. Травму получил машинист локомотива, на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, говорят в компании.
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Слава Україні!!
Хрясь і навпіл!
Шо ж це робится, куди ж воно катится!?
То мабуть Анушка не тільки придбала олію но навіть і її розлила.
буде відомста
коли вони зчиняли геноцид незалежних чеченців,
вбивали їх тисячами,
виставляли жінок і дітей перед танками
гнали на мінні поля,
то в них вокзали і автобуси злітали в повітря..
Дивно, що ми чекаємо ще так довго..
Якщо не було - то це не ми.
у терпил-идиотов, кацаподебилов, каждый день - последний бой, который трудный самый...
Тому х.й з тими мостами, бо це логістика для підтримки бойових дій в Україні.