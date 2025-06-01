Мосты обрушились на поезда в Брянской и Курской областях РФ. Местные власти говорят о подрыве. 7 погибших, десятки пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Брянской области РФ ночью обвалился мост, конструкция вместе с фурой упала на пассажирский поезд Климов-Москва, который в это время проезжал под мостом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших. 47 человек госпитализированы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что мост якобы был взорван во время движения поезда и уже обвинил Украину в причастности к инциденту.

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Утром 1 июня стало известно об обвале еще одного моста в России, на этот раз в Курской области.

Тепловоз и три пустых вагона сошли с рельсов в Курской области из-за падения пролета моста на перегоне Остапово - Михайловский рудник, сообщили в РЖД. Травму получил машинист локомотива, на движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, говорят в компании.





