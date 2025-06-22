УКР
Знищено ворожі залізничні цистерни з пальним на окупованій частині Запорізької області, - ГУР. ВIДЕО

22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно атакували "товарняк" російських загарбників - спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.

Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", - йдеться у повідомленні.

"Збройна боротьба з російськими окупантами триває", - наголошують у ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мости обвалились на потяги в Брянській та Курській області РФ. Місцева влада каже про підрив. 7 загиблих, десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

Раніше в ГУР інформували, що підірвано військовий потяг російських загарбників під окупованим Мелітополем Запорізької області.

Топ коментарі
+13
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2025 14:15 Відповісти
+11
Наші красені!
показати весь коментар
22.06.2025 14:02 Відповісти
+8
Хорошо
показати весь коментар
22.06.2025 14:11 Відповісти
Я даже вышел на балкон перекурить...
показати весь коментар
22.06.2025 15:14 Відповісти
І в хвіст, і в гриву московські окупанти, таке *******!! Фордо для прутіна, від України, на мінімалках??
Слава Україні!
показати весь коментар
22.06.2025 14:22 Відповісти
Это сегодня? Или это второй?
показати весь коментар
22.06.2025 14:25 Відповісти
ні, це вчора. Вчора там все і згоріло: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-06-21;@35.60,47.18,14.00z
показати весь коментар
22.06.2025 15:09 Відповісти
Ось це - правильна боротьба з новою південною залізницею русні.
Не те, що тут пропонують - гатити ракетами по полотну.
показати весь коментар
22.06.2025 14:49 Відповісти
Так , залізниця начебто і є , але на даний момент і нема
показати весь коментар
22.06.2025 15:09 Відповісти
Хлопок хлопнул?
Честь бойовим пугачам України!
показати весь коментар
22.06.2025 14:51 Відповісти
Вчора про це на Армія ТВ розповідав Братчук.
показати весь коментар
22.06.2025 15:00 Відповісти
Сказав шо 11 цистерн знищили...
показати весь коментар
22.06.2025 15:09 Відповісти
Може краще по НПЗ гатити? По яким чомусь заборонили вже 3 місяці гатити..
показати весь коментар
23.06.2025 12:15 Відповісти
оце. ***, досягнення!!!!!
на окупованій території, щось знищено.
питання, а нафіга? всього ж четвертий рік війни?
кацапи катаються туди сюди, як у себе вдома.
чи, цензор, цю ***** з дебіло марафона тягне?
показати весь коментар
22.06.2025 15:48 Відповісти
о всьопропальщик черговий
показати весь коментар
22.06.2025 17:04 Відповісти
нєнє!
типовий представник дебіло марафону.
показати весь коментар
22.06.2025 18:33 Відповісти
Стерненко написал, что это результат других организаций... У победы много отцов, лишь поражение сирота...
показати весь коментар
22.06.2025 15:50 Відповісти
«У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота» - Стерненко "позичив".
Може хто не знав, автор цієї фрази не Кеннеді, як багато хто вважає. Справжній автор фрази - граф Галеаццо Чіано, а Кеннеді зробив її широко відомою.
Автором цієї фрази вважається італійський дипломат і політик граф Чіано (Галеаццо Чіано) - зять Беніто Муссоліні та міністр закордонних справ фашистської Італії. Він записав подібний вираз у своєму щоденнику в 1942 році:
"La vittoria trova cento padri, e nessuno vuole riconoscere l'insuccesso come proprio figlio.
(У перемоги сто батьків, і ніхто не хоче визнати невдачу своєю дитиною.)
показати весь коментар
22.06.2025 20:17 Відповісти
На відео горить тільки 1 цистерна з усього потяга.Хтось бреше.
показати весь коментар
22.06.2025 16:50 Відповісти
https://t.me/ssternenko/45370
показати весь коментар
22.06.2025 17:03 Відповісти
 
 