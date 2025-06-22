Знищено ворожі залізничні цистерни з пальним на окупованій частині Запорізької області, - ГУР. ВIДЕО
22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно атакували "товарняк" російських загарбників - спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.
Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", - йдеться у повідомленні.
"Збройна боротьба з російськими окупантами триває", - наголошують у ГУР.
Раніше в ГУР інформували, що підірвано військовий потяг російських загарбників під окупованим Мелітополем Запорізької області.
