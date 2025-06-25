Воїни 53 ОМБр знищили 4 розвідувальні БПЛА типу ZALA та 1 SuperCam у небі на Лиманщині. ВIДЕО

На Лиманському напрямку ворог намагається втримати перевагу в повітрі, але пілоти "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха нищать російські дрони.

У ході бойової роботи було знищено п’ять ворожих безпілотників: 4 БПЛА типу ZALA - розвідувальні дрони російського виробництва, здатні працювати на великій висоті, та 1 SuperCam - один із ключових апаратів для виявлення наших позицій і коригування артилерії, інформує Цензор.НЕТ.

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