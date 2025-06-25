УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4158 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
904 2

Воїни 53 ОМБр знищили 4 розвідувальні БПЛА типу ZALA та 1 SuperCam у небі на Лиманщині. ВIДЕО

На Лиманському напрямку ворог намагається втримати перевагу в повітрі, але пілоти "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха нищать російські дрони.

У ході бойової роботи було знищено п’ять ворожих безпілотників: 4 БПЛА типу ZALA - розвідувальні дрони російського виробництва, здатні працювати на великій висоті, та 1 SuperCam - один із ключових апаратів для виявлення наших позицій і коригування артилерії, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські війська всього за тиждень уразили 99 районів зосередження російських окупаційних сил. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) безпілотник (4430) ліквідація (4147)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СЛАВА ВСУ!!!
показати весь коментар
26.06.2025 00:08 Відповісти
 
 