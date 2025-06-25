Воины 53-й ОМБр уничтожили 4 разведывательных БПЛА типа ZALA и 1 Supercam в небе над Лиманским районом. ВИДЕО

На Лиманском направлении враг пытается удержать преимущество в воздухе, но пилоты "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожают российские дроны.

В ходе боевой работы было уничтожено пять вражеских беспилотников: 4 БПЛА типа ZALA - разведывательные дроны российского производства, способные работать на большой высоте, и 1 SuperCam - один из ключевых аппаратов для выявления наших позиций и корректировки артиллерии, информирует Цензор.НЕТ.

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