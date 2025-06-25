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Українські війська всього за тиждень уразили 99 районів зосередження російських окупаційних сил. ВIДЕО
Українські війська всього за тиждень уразили 99 районів зосередження російських окупаційних сил.
Про це відзвітував Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"З 19 по 25 червня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 99 районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки, складів боєприпасів, пунктів управління та інших важливих цілей", - написав Олександр Сирський.
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Зазначимо, що розробники вирішили не вигадувати велосипед, витрачаючи час на пошук нових рішень, а фактично повторили зовнішній вигляд російського УМПК. Але всередині звісно він відрізняється, бо є намір отримати більшу точність.
Станом на зараз український КАБ вже здійснює плануючий політ на 60 кілометрів і вражає визначену ціль. Як зазначили розробники, це ті вимоги, які ставлять військові - на підставі спільного рішення між КБ та Міноборони. Але зараз вже опрацьовується рішення, які дозволять уражати цілі на дальності 80 км. Хоча формально, при висоті скидання у 10 км дальність може бути й до 100 км, але все визначатиме тактика застосування.
"Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони, перед тим як що вони будуть цей виріб. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися - це гроші.
Модуль планування та управління під 500-кг бомбу - власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній - аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону", - розповів представник розробника - КБ "Медоїд" Олег Вострих.