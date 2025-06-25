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Прикордонники атакували БМП, БТР, декілька одиниць важкої броньованої техніки та вантажівки росіян. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" знищили БМП, БТР, декілька одиниць важкої броньованої техніки, кілька вантажівок та "буханок" окупантів, а ворожу піхоту розкидало по полях.
Також на Куп'янському напрямку знищено БМП, БТР, 2 одиниці бронетехніки, мотоцикл, 3 вантажівки й ліквідовано з десяток окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
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