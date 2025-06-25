Бійці 5 ОШБр знищили російську САУ "Нона", гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну артилерійську установку "Нона".

Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також було знищено гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект ворога.

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