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Бійці 5 ОШБр знищили російську САУ "Нона", гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну артилерійську установку "Нона".
Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Також було знищено гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект ворога.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар25.06.2025 18:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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