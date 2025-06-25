УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9229 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 891 1

Бійці 5 ОШБр знищили російську САУ "Нона", гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади за допомогою FPV-дронів знищили російську самохідну артилерійську установку "Нона".

Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також було знищено гармату, піхоту противника в укритті і боєкомплект ворога.

Також дивіться: Спецпризначенці показали поле бою після чергового штурму росіян: купа тіл валяються серед вулиці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) 5 ОШБр (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+
показати весь коментар
25.06.2025 18:27 Відповісти
 
 