Бойцы 5-й ОШБр уничтожили российскую САУ "Нона", пушку, пехоту противника в укрытии и боекомплект. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады с помощью FPV-дронов уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Нона".

Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также были уничтожены пушка, пехота противника в укрытии и боекомплект врага.

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