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Бойцы 5-й ОШБр уничтожили российскую САУ "Нона", пушку, пехоту противника в укрытии и боекомплект. ВИДЕО
На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады с помощью FPV-дронов уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Нона".
Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Также были уничтожены пушка, пехота противника в укрытии и боекомплект врага.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий25.06.2025 18:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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