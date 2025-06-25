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Спецназовцы показали поле боя после очередного штурма россиян: куча тел валяются среди улиц. ВИДЕО

Спецназовцы подразделения "Гострі картузи" обнародовали кадры последствий одного из российских штурмов вблизи Покровска, которые демонстрируют, что продвижение врага достигается исключительно "забрасыванием мясом".

Об этом говорится в публикации на странице 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" "Гострі картузи", информирует Цензор.НЕТ.

"Иллюстрация, которая осталась после российского штурма. Десяток уничтоженных солдат рф только в одном дворе. Также видно, что вся улица забросана телами тех, кто пришел убивать", - комментируют видео спецназовцы.

На кадрах, которые снял экипаж "Чорний Лебідь", видно большое количество тел российских штурмовиков.

"Такую цену готовы платить россияне за каждый оккупированный населенный пункт. Поэтому продвижение российских войск - это явно не из-за гения планирования, вооружения или стратегии. Это обычное старое хорошее забрасывание "мясом", - подытожили в подразделении.

Также смотрите: Украинские защитники ликвидировали российских пехотинцев, которые пытались отстреляться от дрона и спрятаться. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) ликвидация (3764) Донецкая область (10119) Покровск (663) Покровский район (728)


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Топ комментарии
+15
Найбільшу лють викликають зруйновані хати, розбита господарка, понівпчині садки і спустошені, порослі бур'янами городи. Хто був у тих краях - знає, які там садиби у цю пору року. На кожному подвір'ї квіти і виноград, закуска прямо з городу, черешня падає просто під ноги.... Суки кацапські ( не ті, що собаки), горіти вам у пеклі.
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25.06.2025 17:05 Ответить
+12
Вчера было видео этого боя.
Впечатлило.
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25.06.2025 16:35 Ответить
+11
Магнітниє бурі, давленіє...
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25.06.2025 16:40 Ответить
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Вчера было видео этого боя.
Впечатлило.
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25.06.2025 16:35 Ответить
де було відео?
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25.06.2025 17:18 Ответить
https://t.me/gostrikartuzy
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25.06.2025 18:19 Ответить
Добре хоч люди не пострадали
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26.06.2025 11:45 Ответить
Це буде продовжуватися до того часу, коли Пуйло і його оточення, ті, хто віддає накази на вбивство українців не відчують тяготи війни на своїй власній шкурі. Агов, пане Малюк, коли ви нарешті, на четвертому році війни!!! потривожите комфортне життя вампіра Пуйла і такого ж кровожадібного його оточення. Бездіяльність Малюка по відношенню до істинних убивць українців приводить до вироблення в них почуття безкарності.
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25.06.2025 19:44 Ответить
Так, пане Андрію, пан Малюк без Вас не хоче починати.
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25.06.2025 21:05 Ответить
Малюк виконує накази верховного головнокомандуючого Зеленського.
Це верховний наказував роззброювати армію, відводити війська і розміновувати території.
А на головні посади в СБУ призначав російських агентів ФСБ.
Тому дякуйте Боневтіку Янелоху Членограєвичу, а не його підлеглим.
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25.06.2025 23:04 Ответить
Очікував побачити сотні тушок, а там всього лише пара десятків.
Для них це - не втрати. Навіть не помітять.
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25.06.2025 16:36 Ответить
і тут не вгодили кремлівському тролю Пенісу Войцеховського, якому все обов'язково потрібно загадити і нівелювати
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25.06.2025 18:21 Ответить
Його для цього і тримають, московіти, щоб гадив, від подібних собі…
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25.06.2025 22:13 Ответить
Очікуємо, що наступний бій з орчатиною буде проходитиме за твоєї безпосередньої участі та під твоїм чуйним керівництвом, герой в маминій кохті... ***🤔🧐😁 А так таки так,- з-під жінчиної спідниці тобі видніше, особливо, коли спідниця шаройобиться десь на просторах ЄС 😝😝😝😝😝😜🤪
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25.06.2025 18:23 Ответить
Можете глузувати, але це для нас виглядає як масштабні втрати, для ворога - це взагалі не втрати, так, у межах статистичної похибки, учєбкі завтра ще більше приженуть свіжих.
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25.06.2025 18:26 Ответить
щось орки якісь всі збледнівші...
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25.06.2025 16:39 Ответить
Магнітниє бурі, давленіє...
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25.06.2025 16:40 Ответить
Замахались убегать от наших воинов и дронов.
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25.06.2025 17:15 Ответить
Може несвіже шось з'їли?
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25.06.2025 17:32 Ответить
Угу, просрочені п*здюлі...
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26.06.2025 01:21 Ответить
Пейзаж вартий руки Пікасо...
Зуб даю він наврядчи думав, шо те шо він малівав, можна буде малювати знатури...))))
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25.06.2025 16:39 Ответить
Можна тільки уявити скільки років весь світ насміхатиметься над цією ордою путлера
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25.06.2025 16:45 Ответить
Ех расія, страна дураков! Бензоколонка і м'ясокомбінат в одном флаконє.
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25.06.2025 16:51 Ответить
"мальчики в трусиках" устали и прилягли-щоб погодувати свиней, собак, пацюків і тд.
тваринолюбиві кацапи.
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25.06.2025 16:51 Ответить
Це жертвоприношення ху...ла своїй нікчемній суті. Для нього його піддані гімно з валізи.

Дякувати Богу, що в нас є ЗСУ🙏
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25.06.2025 16:52 Ответить
Один залп Хаймарса.
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25.06.2025 16:59 Ответить
Найбільшу лють викликають зруйновані хати, розбита господарка, понівпчині садки і спустошені, порослі бур'янами городи. Хто був у тих краях - знає, які там садиби у цю пору року. На кожному подвір'ї квіти і виноград, закуска прямо з городу, черешня падає просто під ноги.... Суки кацапські ( не ті, що собаки), горіти вам у пеклі.
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25.06.2025 17:05 Ответить
А то на 37 й секунді хто в чорній формі? Чи він зарані в пакета замотався?
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25.06.2025 17:48 Ответить
то ахріканський найманець з Судану,йому пакет не потрібен
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25.06.2025 19:15 Ответить
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25.06.2025 19:47 Ответить
смерть захватчикам и оккупантам !!!(((
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25.06.2025 18:13 Ответить
Malo, malo, davaij BOLJSHE! ''Pjatjiljetku za 3 goda!''!
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25.06.2025 19:26 Ответить
Javol.
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25.06.2025 19:39 Ответить
Та не заслуговує це біосміття такої супроводжувальної пісні роліка їхніх трупів... Краще - карусель, карусель...
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25.06.2025 23:08 Ответить
Вонь от них даже через интернет доходит.
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26.06.2025 07:14 Ответить
Ця тактика у москалів працює. Яка тактіка та стратегія у нас, крім мобіків у окопи з гівна та палок..... бетон не потрібен, як прямо каже Сирський...
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26.06.2025 07:26 Ответить
Добре наші воїни попрацювали.
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26.06.2025 08:23 Ответить
 
 