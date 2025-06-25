Спецназовцы показали поле боя после очередного штурма россиян: куча тел валяются среди улиц. ВИДЕО

Спецназовцы подразделения "Гострі картузи" обнародовали кадры последствий одного из российских штурмов вблизи Покровска, которые демонстрируют, что продвижение врага достигается исключительно "забрасыванием мясом".

Об этом говорится в публикации на странице 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" "Гострі картузи", информирует Цензор.НЕТ.

"Иллюстрация, которая осталась после российского штурма. Десяток уничтоженных солдат рф только в одном дворе. Также видно, что вся улица забросана телами тех, кто пришел убивать", - комментируют видео спецназовцы.

На кадрах, которые снял экипаж "Чорний Лебідь", видно большое количество тел российских штурмовиков.

"Такую цену готовы платить россияне за каждый оккупированный населенный пункт. Поэтому продвижение российских войск - это явно не из-за гения планирования, вооружения или стратегии. Это обычное старое хорошее забрасывание "мясом", - подытожили в подразделении.

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