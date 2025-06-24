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Украинские защитники ликвидировали российских пехотинцев, пытавшихся отстреляться от дрона и спрятаться. ВИДЕО
Бойцы полка "К-2" обнародовали видео "дуэли" российского пехотинца с украинским дроном-бомбером, которое доказывает, что ни хаотичная стрельба, ни попытка спрятаться не спасают оккупантов от поражения.
Об этом сообщили на странице 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", информирует Цензор.НЕТ.
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це щє велике питання, що на тепловізорі кращє світиться - біле на світло сірому, чи чорне...