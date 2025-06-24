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Украинские защитники ликвидировали российских пехотинцев, пытавшихся отстреляться от дрона и спрятаться. ВИДЕО

Бойцы полка "К-2" обнародовали видео "дуэли" российского пехотинца с украинским дроном-бомбером, которое доказывает, что ни хаотичная стрельба, ни попытка спрятаться не спасают оккупантов от поражения.

Об этом сообщили на странице 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны накрыли огнем группу россиян вместе с техникой на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) ликвидация (3763)


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24.06.2025 23:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=45u3ZPqSp2M ❗️ПОРОШЕНКО у Львові звернувся до влади: ОБОРОНА ДЕРЖАВИ має вийти на перший рівень - YouTube
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24.06.2025 23:52 Ответить
Спроби потвор сховатися від К-2 були, але без пластчів, не дуже вдалі... К-2 - вдячні Вам! Бренд - як-ніяк!)))
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25.06.2025 00:41 Ответить
було раніше відео як 3 орки шлангами ховалися під "антидроновими" накидонами.
це щє велике питання, що на тепловізорі кращє світиться - біле на світло сірому, чи чорне...
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25.06.2025 02:59 Ответить
 
 