Украинские защитники ликвидировали российских пехотинцев, пытавшихся отстреляться от дрона и спрятаться. ВИДЕО

Бойцы полка "К-2" обнародовали видео "дуэли" российского пехотинца с украинским дроном-бомбером, которое доказывает, что ни хаотичная стрельба, ни попытка спрятаться не спасают оккупантов от поражения.

Об этом сообщили на странице 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2", информирует Цензор.НЕТ.

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