5 163 4
Силы обороны обстреляли группу россиян вместе с техникой на Херсонщине. ВИДЕО
На Херсонщине благодаря слаженной работе операторов БПЛА 40-й бригады и артиллерии смежных подразделений была уничтожена группа россиян вместе с техникой.
Об этом сообщили на странице 40-й отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Операторы БПЛА обнаружили группу россиян, которые с техникой засели среди деревьев", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
про гомо сапієнс.
Окула - це Україна! Наші риби! Дяка!