Силы обороны обстреляли группу россиян вместе с техникой на Херсонщине. ВИДЕО

На Херсонщине благодаря слаженной работе операторов БПЛА 40-й бригады и артиллерии смежных подразделений была уничтожена группа россиян вместе с техникой.

Об этом сообщили на странице 40-й отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Операторы БПЛА обнаружили группу россиян, которые с техникой засели среди деревьев", - говорится в сообщении.

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