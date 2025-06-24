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Силы обороны обстреляли группу россиян вместе с техникой на Херсонщине. ВИДЕО

На Херсонщине благодаря слаженной работе операторов БПЛА 40-й бригады и артиллерии смежных подразделений была уничтожена группа россиян вместе с техникой.

Об этом сообщили на странице 40-й отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Операторы БПЛА обнаружили группу россиян, которые с техникой засели среди деревьев", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы СБС уничтожили российскую РЛС 9С36М "Викинг", входящую в состав комплекса "Бук-М3". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) уничтожение (7379) Херсонская область (4946)


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Ну не називайте свинособак росіянами. Хто не в темі, той може подумати, що мова іде
про гомо сапієнс.
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24.06.2025 22:05 Ответить
То свинки та собачки чим винні, і як їх можна порівнювати із створінням кацапа?
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24.06.2025 22:59 Ответить
Олешківський ліс
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24.06.2025 22:24 Ответить
Гівно разом з "дєрьмом" пішло тропою лемвнгів накобздона вітати...
Окула - це Україна! Наші риби! Дяка!
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25.06.2025 00:46 Ответить
 
 