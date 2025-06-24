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Сили оборони накрили вогнем групу росіян разом із технікою на Херсонщині. ВIДЕО
На Херсонщині завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА 40-ої бригади та артилерії суміжних підрозділів було знищено групу росіян разом із технікою.
Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Оператори БПЛА виявили групу росіян, які з технікою засіли серед дерев", — йдеться у повідомленні.
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