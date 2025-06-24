Сили оборони накрили вогнем групу росіян разом із технікою на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА 40-ої бригади та артилерії суміжних підрозділів було знищено групу росіян разом із технікою.

Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори БПЛА виявили групу росіян, які з технікою засіли серед дерев", — йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори СБС знищили російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3". ВIДЕО