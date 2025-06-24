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Сили оборони накрили вогнем групу росіян разом із технікою на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА 40-ої бригади та артилерії суміжних підрозділів було знищено групу росіян разом із технікою.

Про це повідомили на сторінці 40-ї окремої бригади берегової оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Оператори БПЛА виявили групу росіян, які з технікою засіли серед дерев", — йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори СБС знищили російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) Херсонська область (5937)


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Ну не називайте свинособак росіянами. Хто не в темі, той може подумати, що мова іде
про гомо сапієнс.
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24.06.2025 22:05 Відповісти
То свинки та собачки чим винні, і як їх можна порівнювати із створінням кацапа?
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24.06.2025 22:59 Відповісти
Олешківський ліс
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24.06.2025 22:24 Відповісти
Гівно разом з "дєрьмом" пішло тропою лемвнгів накобздона вітати...
Окула - це Україна! Наші риби! Дяка!
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25.06.2025 00:46 Відповісти
 
 