Оператори СБС знищили російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3". ВIДЕО

Оператори 14-го окремого полку БпАК у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони знищили рідкісну російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3".

Про це повідомили на сторінці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Процес знищення відбувався у два етапи. "Після знищення ходової частини цілі, на ураження вилетіли 2 FPV дрони полку з кумулятивною частиною", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу".

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