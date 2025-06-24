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Оператори СБС знищили російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3". ВIДЕО
Оператори 14-го окремого полку БпАК у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони знищили рідкісну російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3".
Про це повідомили на сторінці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Процес знищення відбувався у два етапи. "Після знищення ходової частини цілі, на ураження вилетіли 2 FPV дрони полку з кумулятивною частиною", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу".
Топ коментарі
+1 Олександр Олександр #578015
показати весь коментар24.06.2025 21:40 Відповісти Посилання
+1 Single
показати весь коментар24.06.2025 21:44 Відповісти Посилання
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Для чого взагалі таке відео викладати? Воно ж компрометує текст. Написали б що знищили і все.
А так, будь хто подивиться це відео і зробить висновки.
Хай самі работают.
Їм за це і звьоздочкі дают.