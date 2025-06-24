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Оператори СБС знищили російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3". ВIДЕО

Оператори 14-го окремого полку БпАК у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони знищили рідкісну російську РЛС 9С36М "Вікінг", що входить до складу комплексу "Бук-М3".

Про це повідомили на сторінці 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Процес знищення відбувався у два етапи. "Після знищення ходової частини цілі, на ураження вилетіли 2 FPV дрони полку з кумулятивною частиною", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу".

Також дивіться: Спецпризначенці ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) ЗРК (220) Сили безпілотних систем (118)


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Топ коментарі
+1
А де там про знищення?
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24.06.2025 21:40 Відповісти
+1
Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу". Джерело: https://censor.net/ua/v3559760
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24.06.2025 21:44 Відповісти
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А де там про знищення?
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24.06.2025 21:40 Відповісти
Внаслідок влучних ударів "радар комплексу було повністю виведено з ладу". Джерело: https://censor.net/ua/v3559760
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24.06.2025 21:44 Відповісти
Це я зрозумів. Тільки камера є на кожному дроні. А нас показали лише попадання в броню, що не мало явної вражаючої дії .
Для чого взагалі таке відео викладати? Воно ж компрометує текст. Написали б що знищили і все.
А так, будь хто подивиться це відео і зробить висновки.
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24.06.2025 22:01 Відповісти
А що? Мав би сдотонувати боекомплект?
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24.06.2025 22:04 Відповісти
Ні. там його немає. Але хоча б якісь механічні пошкодження... Хоча б щоб фарбу пошкодив дрон... Але й цього нема
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25.06.2025 00:03 Відповісти
Піздіте.
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25.06.2025 03:35 Відповісти
А от це вже хай волнуєт кацапських воєнспєцов.
Хай самі работают.
Їм за це і звьоздочкі дают.
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24.06.2025 22:16 Відповісти
Арбайтен, арбайтен.
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25.06.2025 00:15 Відповісти
 
 